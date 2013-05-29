NAZIONALE DA DOMANI RADUNO A ROMA PER PREPARARE IL TOUR ESTIVO
di Redazione
29/05/2013
NAZIONALE DA DOMANI RADUNO A ROMA PER PREPARARE IL TOUR ESTIVO
SABATO PARTENZA PER IL SUDAFRICA, 8 GIUGNO PRIMO TEST CON GLI SPRINGBOKS
Roma – Dieci giorni per preparare la sfida dell’8 giugno contro gli Springboks al Kings Park di Durban.
Il tour estivo 2013 dell’Italrugby di Jacques Brunel prende il via domani dal CPO “Giulio Onesti” di Roma dove, nel tardo pomeriggio, si
raduneranno ventinove dei trentadue atleti convocati per il quadrangolare “Castle Lager Series” in programma dall’8 al 22 giugno nella rainbow
nation.
La Nazionale si allenerà a Roma sino a sabato 1 giugno, data della partenza per il Sudafrica.
Il capitano Sergio Parisse, il tallonatore Leonardo Ghiraldini ed il pilone Martin Castrogiovanni, impegnati sabato ad Hong Kong con i Barbarians nel
test contri i British and Irish Lions, si aggregheranno al gruppo azzurro domenica 2 giugno direttamente a Durban.
Clicca qui per maggiori informazioni su Barbarians v British and Irish Lions
Dopo l’esordio contro il Sudafrica padrone di casa nel primo turno del quadrangolare estivo, l’Italia affronterà Samoa sabato 15 giugno a
Nelspruit e chiuderà il tour con il match finale di sabato 22 giugno a Pretoria scendendo in campo, in base alla classifica dei primi due turni,
contro una tra Sudafrica, Scozia e Samoa.
Questi i trentadue atleti convocati da Jacques Brunel per il tour estivo di giugno in Sudafrica:
Piloni
Matias AGUERO (Zebre Rugby, 17 caps)
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 95 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 21 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 9 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 7 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 53 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 10 caps)
Andrea MANICI (Zebre Rugby, esordiente)*
Seconde linee
Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps)
Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps)
Leandro CEDARO (Stade Rochelais, esordiente)
Joshua FURNO (Narbonne, 8 caps)*
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 18 caps)
Terze linee
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 28 caps)
Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)
Sergio PARISSE (Stade Francais, 95 caps) - capitano
Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 74 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 13 caps)
Alberto CHILLON (Zebre Rugby, esordiente)*
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 24 caps)*
Mediani d’apertura
Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, esordiente)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 33 caps)
Centri
Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 82 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 28 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*
Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)
Ali/Estremi
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*
Andrea MASI (London Wasps, 77 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 46 caps)
Leonardo SARTO (Zebre Rugby, esordiente)*
Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 14 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Calendario “Castle Lager Series”
Sudafrica v Italia – Durban, 8 giugno
Italia v Samoa – Nelspruit, 15 giugno
Fasi finali – Pretoria, 22 giugno
