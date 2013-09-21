Home Senza categoria NAZIONALE DOMANI IN RADUNO A MILANO

di Redazione 21/09/2013

Roma – Prende il via da Milano, domani all'ora di pranzo, la stagione 13/14 dell'Italrugby.

Gli Azzurri di Jacques Brunel, dopo il doppio successo in Rabodirect PRO12 colto ieri da Benetton Treviso e Zebre, si ritroveranno nel capoluogo

lombardo per una giornata di riunioni collettive ed individuali per pianificare la gli impegni agonistici che inizieranno il 9 novembre con il

Cariparma Test Match di Torino contro l'Australia per poi proseguire con le altre sfide autunnali contro Fiji (Cremona, 16 novembre) e Argentina (Roma

Olimpico, 23 novembre), l'RBS 6 Nazioni 2014 ed il tour estivo di giugno nel Pacifico del Sud.

Non sono previsti, durante il raduno milanese, allenamenti sul campo. Lunedì pomeriggio gli atleti faranno rientro ai Club d'appartenenza.

Questa la lista dei convocati e degli invitati al raduno:

Matias AGUERO (Zebre Rugby, 19 caps)

Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 30 caps)

Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 94 caps)

Mirco BERGAMASCO (Vea-FemiCZ Rovigo, 89 caps)

Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 21 caps)

Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 97 caps)

Tobias BOTES (Benetton Treviso, 16 caps)

Alberto CHILLON (Zebre Rugby, 1 cap)*

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 24 caps)

Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 12 caps)

Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 3 caps)

Simone FAVARO (Benetton Treviso, 21 caps)*

Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 29 caps)

Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 38 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 56 caps)

Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 12 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 26 caps)*

Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 3 caps)*

Andrea MANICI (Zebre Rugby, 1 cap)*

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 49 caps)

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 7 caps)

Luca MORISI (Benetton Treviso, 4 caps)*

Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 35 caps)

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 21 caps)

Michele RIZZO (Benetton Treviso, 8 caps)

Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 1 cap)*

Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 26 caps)

Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 17 caps)*

Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 12 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 77 caps)

invitati: Tommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 28 caps)*, Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 84 caps), Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 98 caps), Leandro

CEDARO (Stade Rochelais, 1 cap), Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 20 caps), Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 10 caps), Andrea MASI (London Wasps,

80 caps), Sergio PARISSE (Stade Francais, 98 caps)

