[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE EMERGENTI, 30 CONVOCATI PER PREPARARE LA IRB NATIONS CUP 2013
di Redazione
10/05/2013
Roma – Andrea Sgorlon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha convocato trenta giocatori per prendere parte al raduno di
preparazione alla IRB Nations Cup di giugno 2013 a Bucarest, Romania.
L’Italia Emergenti si radunerà il 19 maggio a Coccaglio, in provincia di Brescia, con allenamenti sul campo del Rugby Rovato ed un incontro di
verifica il 22 maggio al “San Michele” di Calvisano con l’Italia U20.
L’indomani, il tecnico Sgorlon ridurrà a ventisei la lista degli atleti in vista della partecipazione alla Nations Cup, di cui oggi l’IRB a
ufficializzato il calendario ed in cui la seconda rappresentativa azzurra affronterà l’Argentina Jaguars l’8 giugno, la Russia il 12 giugno e la
Romania padrona di casa il 16 giugno.
Questi i convocati dell’Italia Emergenti per il raduno del 19-22 maggio:
James AMBROSINI (Benetton Treviso)
Andrea BACCHETTI (Vea-FemiCZ Rovigo, 2 caps)
Nicola BELARDO (Zebre Rugby)*
Alberto BENETTIN (Zebre Rugby, 1 cap)*
Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio)
Emiliano CAFFINI (Zebre Rugby)*
Guido CALABRESE (Vea-FemiCZ Rovigo)*
Carlo CANNA (Fiamme Oro Rugby)
Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)
Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais)
Leandro CEDARO (Stade Rochelais)
Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby)
Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio)
Federico CONFORTI (Petrarca Padova)*
Tommaso D’APICE (Gloucester Rugby, 10 caps)*
Andrea DE MARCHI (Zebre Rugby)
Filippo FERRARINI (Zebre Rugby)*
Marco FUSER (Benetton Treviso, 1 cap)*
Ornel GEGA (Petrarca Padova)
Giovanni MAISTRI (Benetton Treviso)*
Andrea MENNITI-IPPOLITO (Petrarca Padova)
Francesco MENON (Vea-FemiCZ Rovigo)*
Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)*
Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, 1 cap)*
Nicola QUAGLIO (Vea-FemiCZ Rovigo)*
Jean-Marcelin RORATO (M-Three San Donà)
Enrico TARGA (Petrarca Padova)
Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)*
Ruggero TREVISAN (Zebre Rugby)*
Michael VAN VUREN (Zebre Rugby)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Calendario IRB Nations Cup “Bucarest 2013”
8 giugno
Argentina Jaguars v Italia Emergenti
12 giugno
Russia v Italia Emergenti
16 giugno
Romania v Italia Emergenti
Redazione