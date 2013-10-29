Home Senza categoria NAZIONALE EMERGENTI, RADUNO A PARMA DALL'11 AL 14 NOVEMBRE

di Redazione 29/10/2013

NAZIONALE EMERGENTI, RADUNO A PARMA DALL’11 AL 14 NOVEMBRE

Roma – Andrea Cavinato e Marius Goosen, tecnici della Nazionale Italiana Emergenti, hanno convocato trenta giocatori per il primo raduno di stagione

in programma presso la Cittadella del Rugby di Parma dall’11 al 14 novembre.



Nel corso del raduno è in programma un allenamento congiunto con la Nazionale Italiana Under 20 allenata da Alessandro Troncon.



Questi i trenta convocati:



Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)



Enrico BACCHIN (Marchiol Mogliano



Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*



Rudy BIANCOTTI (Estra I Cavalieri Prato)*



Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*



Giorgio BRONZINI (Rugby Viadana)



Guido CALABRESE (Vea-FemiCZ Rovigo)*



Carlo CANNA (Fiamme Oro Roma)



Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais)



Gabriele CICCHINELLI (Estra I Cavalieri Prato)*



Matteo FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)



Sebastiano FOLLA (Vea-FemiCZ Rovigo)



Ornel GEGA (Marchiol Mogliano)



Filippo GEROSA (Estra I Cavalieri Prato)°



Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*



Lorenzo LUBIAN (Vea-FemiCZ Rovigo)



Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato)



Mata Maxime MBANDA’ (Cammi Calvisano)*



Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)*



Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*



Sami PANICO (Cammi Calvisano)*



Nicola QUAGLIO (Vea-FemiCZ Rovigo)



Simone RAGUSI (Vea-FemiCZ Rovigo)



Giacomo RIEDO (Vea-FemiCZ Rovigo)*



Edoardo RUFFOLO (Vea-FemiCZ Rovigo)



Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)*



Stefano SCANFERLA (Cammi Calvisano)



Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*



Marcello VIOLI (Cammi Calvisano)*



Michele VISENTIN (Cammi Calvisano)*



*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”







