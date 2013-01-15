Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE FEMMINILE, IL GRUPPO AZZURRO PER IL 6 NAZIONI

di Redazione 15/01/2013

NAZIONALE FEMMINILE, IL GRUPPO AZZURRO PER IL 6 NAZIONI Roma – Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha ufficializzato una lista di ventotto atlete tra cui, di volta in volta, verranno convocate le ventitrè giocatrici per i cinque incontri del 6 Nazioni 2013. Le Azzurre esordiranno nel Torneo sabato 2 febbraio a Rovato contro la Francia, mentre domenica 10 saranno a Dundee per affrontare la Scozia. Sfida domenicale anche due settimane più tardi, per il terzo turno, che vedrà il Galles far visita alle ragazze di Di Giandomenico a Benevento. Sabato 9 marzo, all’Esher Rugby Club di Londra, sarà la volta della sfida all’Inghilterra vice-campione del mondo e vincitrice delle sei precedenti edizioni del Torneo (cinque delle quasi con Grande Slam) prima del match conclusivo contro l’Irlanda del 17 marzo, nella domenica di San Patrizio, a Parabiago contro l’Irlanda. Questa la composizione del gruppo dell’Italdonne per il 6 Nazioni 2013: Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949) Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro) Sara BARATTIN (Rugby Casale) Melissa BETTONI (Red&Blu Rugby) Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby) Chiara CASTELLARIN (Rugby Colorno) Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza 1949) Maria Grazia CIOFFI (Rugby Benevento) Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949) Michela ESTE (Benetton Treviso) Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta) Manuela FURLAN (Benetton Treviso) Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta) Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta) Anita NESPOLI (Sitam Riviera del Brenta) Alessia PANTAROTTO (Sitam Riviera del Brenta) Valentina RUZZA (Valsugana Rugby Padova) Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta) Flavia SEVERIN (Benetton Treviso) Michela SILLARI (Piacenza Rugby) Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova) Michela TONDINELLI (Benetton Treviso) Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta) Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova) Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova) Sara ZANON (Benetton Treviso) Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere)



