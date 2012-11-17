NAZIONALE FEMMINILE. ITALIA - USA. FATTO IL XV AZZURRO
di Redazione
17/11/2012
NAZIONALE FEMMINILE- ITALIA USA. DI GIANDOMENICO SCELTE IL XV AZZURRO ROMA – Il CT della Nazionale Femminile, Andrea Di Giandomenico e l’ assistant coach Diego Scaglia, hanno sciolto gli ultimi dubbi che avevano alla vigilia ed hanno annunciato il XV che domani, (domenica 18 novembre 2012) ore 15.00 - presso il Centro Sportivo di Roma “Giulio Onesti” campo 1 - affronterà la nazionale femminile degli Stati Uniti (USA EAGLES). “La settimana è stata molto intensa e le ragazze hanno lavorato molto bene – evidenzia il Commissario Tecnico Andrea DI GIANDOMENICO – ci sarà da valutare alcune ragazze che sono utilizzate in ruoli diversi da quelli naturali ed altre nuove rispetto al gruppo storico. La partita ci serve in preparazione del Sei nazioni di categoria e mi attendo risposte positive da tutti. L’USA è una formazione molto forte fisicamente e questo ci servirà per affrontare con la giusta determinazione il pacchetto avversario. Ci sarà da soffrire ma cercheremo di imporre il nostro gioco”. Questa la formazione scelta: 15) Manuela Furlan (Benetton Rugby Treviso); 14) Maria Diletta Veronese (Valsugana Rugby Padova ASD); 13) Maria Grazia Cioffi (Red&Blu Rugby ASD); 12) Paola Zangirolami (Valsugana Rugby Padova ASD); 11) Chiara Castellarin (Rugby Colorno FC SRL SSD); 10) Veronica Schiavon (ASD Rugby Riviera del Brenta); 9) Sara Barattin (Rugby Casale ASD); 8) Flavia Severin (Benetton Rugby Treviso); 7) Silvia Gaudino (ASD Rugby Monza 1949) capitano; 6) Cecilia Zublena (Federazione Italiana Rugby); 5) Alice Trevisan (ASD Rugby Riviera del Brenta); 4) Valentina Ruzza (Valsugana Rugby Padova ASD); 3) Lucia Gai (ASD Rugby Riviera del Brenta); 2) Debora Ballarini (ASD Rugby Riviera del Brenta); 1) Anita Nespoli (ASD Rugby Riviera del Brenta). A disposizione: 16) Awa COULIBALY (Asd Rugby Monza);17) Melissa Bettoni (Fed. Francese); 18) Marta Ferrari (ASD Rugby Riviera del Brenta); 19) Cristina Molic (ASD Rugby Riviera del Brenta); 20) Michela Este (Benetton Rugby Treviso); 21) Vanessa Chindamo (ASD Rugby Monza 1949); 22) Michela Tondinelli (Benetton Rugby Treviso); 23) Michela Sillari (Rugby Colorno FC SRL SSD). Arbitro: Claire HODNETT (Inghilterra) Giudici di Linea: Barbar GUASTINI e Federica GUERZONI. Quarto assistente: Beatrice BENVENUTI. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 18 NOVEMBRE 2012
Articolo Successivo
COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO FEDERALE FIR - 16 NOVEMBRE
Redazione