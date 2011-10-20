Loading...

(RUGBY NOTIZIE) NAZIONALE FEMMINILE, LE CONVOCAZIONI

Redazione Avatar

di Redazione

20/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 20.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 20 ottobre 2011 NAZIONALE FEMMINILE. LE CONVOCAZIONI PER IL TEST CONTRO LA FRANCIA I tecnici federali Andrea Di Giandomenico e Daniele Porrino hanno diramato la lista delle 22 atlete convocate per il match Francia â Italia Femminile in programma sabato 29 ottobre 2011 alle ore 16.00 a Nizza. Per le azzurre Ã¨ il primo impegno fuori dalle competizioni ufficiali (Sei nazioni e Coppa Europa) e la gara rappresenta un test molto impegnativo per preparare al meglio lâimminente inizio dellâattivitÃ  ufficiale federale. Le azzurre una volta arrivate a Nizza verranno ricevute dal Console italiano con sede proprio nella cittÃ  francese. Il raduno della nazionale Femminile inizierÃ  giovedÃ¬ 27 ottobre a Recco. Di seguito le ragazze convocate ed il programma completo. Bado Giovanna (Benetton Treviso) Ballerini Debora (Mustang Rugby Pesaro) Barattin Sara (Rugby casale) Chindamo Vanessa (Rugby Monza) Cioffi Maria Grazia (Rugby Benevento) Cucchiella Elisa (Red&Blu) Este Michela (Benetton Treviso) Furlan Manuela (Benetton Treviso) Gai Lucia (Rugby Riviera del Brenta) Gaudino Silvia (Rugby Monza) Nespoli Anita (Rugby Riviera del Brenta) Pagli Samantha (Rugby Colorno) Pettinelli Sara (Cus Roma) Raponi Germana (Red&Blu) Rochas Elisa (Rugby Monza) Schiavon Veronica (Rugby Riviera del Brenta) Severin Flavia (Benetton Treviso) Stefan Sofia (Valsugana Rugby) Tondinelli Michela (Benetton Treviso) Trevisan Alice (Rugby Riviera del Brenta) Zangirolami Paola (Valsugana Rugby) Zublena Cecilia (Federazione Rugby) Â  MATCH FRANCE vs ITALIE FEMMINILE â 29 OTTOBRE 2011 - K.O. 16.00 NIZZA, 27/30 OTTOBRE 2011 GiovedÃ¬, 27 ottobre 2011 ore 14.00                       inizio raduno presso lâHotel Da O Vittorio, Via Roma 160 â Recco ore 17.00/19.0               allenamento presso Pro Recco Rugby ore 20.00                       cena in hotel VenerdÃ¬, 28 ottobre 2011 ore 8.00             prima colazione in hotel ore 8.30             partenza in pullman dallâHotel Da o Vittorio, Recco ore 12.00           arrivo previsto a Nizza ed incontro con il console ore 13.00   pranzo in hotel Novotel Nice Arenas Aeroport 455, Promenade des Anglais NICE CEDEX 03 06299 Nice â France ore 16.00/19.00 allenamento (orario da confermare) ore 20.00   cena in  hotel Sabato, 29 ottobre 2011 ore 8.00  colazione ore 12.00  pranzo ore 16.00  match France vs Italie    Stade des Arboras    247, Route de Grenoble    Nice ore 20.00   cena in hotel Domenica, 30 ottobre 2011 Ore 9.00 circa  partenza del pullman per il rientro a Recco   Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
