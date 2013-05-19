Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE IN RADUNO A BORMIO, SI PREPARA IL TOUR IN SUDAFRICA

[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE IN RADUNO A BORMIO, SI PREPARA IL TOUR IN SUDAFRICA

di Redazione 19/05/2013

Bormio (SO) – La Nazionale Italiana Rugby si è radunata questa sera presso il Palace Hotel di Bormio e da domani i trentadue atleti convocati dal

Commissario Tecnico Jacques Brunel saranno al lavoro sul campo ed in palestra per preparare il tour estivo di giugno in Sudafrica, dove gli Azzurri

prenderanno parte ad un inedito quadrangolare con gli Springboks padroni di casa, Samoa e Scozia.

Spazio a quattro gli esordienti – le Zebre Manici, Chillon e Sarto ed il “Leone” trevigiano Di Bernardo, alla prima convocazione a quasi

trentatré anni – e conferma, nella sostanza, per il gruppo che ha conquistato il quarto posto all’RBS 6 Nazioni 2013.

Gli Azzurri si alleneranno presso le strutture della località turistica valtellinese sino a sabato mattina per poi ritrovarsi giovedì 30 maggio a

Roma in vista della partenza per il Sudafrica dove l’esordio nelle “Castle Lager Series” è fissato per sabato 8 giugno a Durban contro gli

Springboks padroni di casa.

Questi i trentadue atleti convocati per il raduno di Bormio e per le Castle Lager Series di giugno:

Piloni

Matias AGUERO (Zebre Rugby, 17 caps)

Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 95 caps)

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 21 caps)

Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 9 caps)

Michele RIZZO (Benetton Treviso, 7 caps)

Tallonatori

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 53 caps)

Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 10 caps)

Andrea MANICI (Zebre Rugby, esordiente)*

Seconde linee

Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps)

Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps)

Joshua FURNO (Narbonne, 8 caps)*

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 18 caps)

Terze linee

Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 28 caps)

Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 7 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 95 caps) - capitano

Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 74 caps)

Mediani di mischia

Tobias BOTES (Benetton Treviso, 13 caps)

Alberto CHILLON (Zebre Rugby, esordiente)*

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 24 caps)*

Mediani d’apertura

Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, esordiente)

Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 33 caps)

Centri

Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 82 caps)

Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 28 caps)

Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*

Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)

Ali/Estremi

Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*

Andrea MASI (London Wasps, 77 caps)

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 46 caps)

Leonardo SARTO (Zebre Rugby, esordiente)*

Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 14 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

Non considerati per infortunio: Paul DERBYSHIRE (crociato anteriore), Simone FAVARO (pregressa lussazione interfalangea), Quintin GELDENHUYS (ernia

inguinale), Paolo BUSO (crociato anteriore), Mirco BERGAMASCO (frattura rotula)

Calendario tour estivo 2013

19-25 maggio: raduno di preparazione a Bormio

30 maggio-1 giugno: raduno a Roma

2 giugno: arrivo in Sudafrica

8 giugno: Sudafrica v Italia, Durban

15 giugno: Italia v Samoa, Nelspruit

22 giugno: ultimo turno Castle Lager Series







