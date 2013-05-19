[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE IN RADUNO A BORMIO, SI PREPARA IL TOUR IN SUDAFRICA
di Redazione
19/05/2013
NAZIONALE IN RADUNO A BORMIO, SI PREPARA IL TOUR IN SUDAFRICA
Bormio (SO) – La Nazionale Italiana Rugby si è radunata questa sera presso il Palace Hotel di Bormio e da domani i trentadue atleti convocati dal
Commissario Tecnico Jacques Brunel saranno al lavoro sul campo ed in palestra per preparare il tour estivo di giugno in Sudafrica, dove gli Azzurri
prenderanno parte ad un inedito quadrangolare con gli Springboks padroni di casa, Samoa e Scozia.
Spazio a quattro gli esordienti – le Zebre Manici, Chillon e Sarto ed il “Leone” trevigiano Di Bernardo, alla prima convocazione a quasi
trentatré anni – e conferma, nella sostanza, per il gruppo che ha conquistato il quarto posto all’RBS 6 Nazioni 2013.
Gli Azzurri si alleneranno presso le strutture della località turistica valtellinese sino a sabato mattina per poi ritrovarsi giovedì 30 maggio a
Roma in vista della partenza per il Sudafrica dove l’esordio nelle “Castle Lager Series” è fissato per sabato 8 giugno a Durban contro gli
Springboks padroni di casa.
Questi i trentadue atleti convocati per il raduno di Bormio e per le Castle Lager Series di giugno:
Piloni
Matias AGUERO (Zebre Rugby, 17 caps)
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 95 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 21 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 9 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 7 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 53 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 10 caps)
Andrea MANICI (Zebre Rugby, esordiente)*
Seconde linee
Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps)
Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps)
Joshua FURNO (Narbonne, 8 caps)*
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 18 caps)
Terze linee
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 28 caps)
Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)
Francesco MINTO (Benetton Treviso, 7 caps)
Sergio PARISSE (Stade Francais, 95 caps) - capitano
Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 74 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 13 caps)
Alberto CHILLON (Zebre Rugby, esordiente)*
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 24 caps)*
Mediani d’apertura
Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, esordiente)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 33 caps)
Centri
Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 82 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 28 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*
Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)
Ali/Estremi
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*
Andrea MASI (London Wasps, 77 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 46 caps)
Leonardo SARTO (Zebre Rugby, esordiente)*
Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 14 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Non considerati per infortunio: Paul DERBYSHIRE (crociato anteriore), Simone FAVARO (pregressa lussazione interfalangea), Quintin GELDENHUYS (ernia
inguinale), Paolo BUSO (crociato anteriore), Mirco BERGAMASCO (frattura rotula)
Calendario tour estivo 2013
19-25 maggio: raduno di preparazione a Bormio
30 maggio-1 giugno: raduno a Roma
2 giugno: arrivo in Sudafrica
8 giugno: Sudafrica v Italia, Durban
15 giugno: Italia v Samoa, Nelspruit
22 giugno: ultimo turno Castle Lager Series
Bormio (SO) – La Nazionale Italiana Rugby si è radunata questa sera presso il Palace Hotel di Bormio e da domani i trentadue atleti convocati dal
Commissario Tecnico Jacques Brunel saranno al lavoro sul campo ed in palestra per preparare il tour estivo di giugno in Sudafrica, dove gli Azzurri
prenderanno parte ad un inedito quadrangolare con gli Springboks padroni di casa, Samoa e Scozia.
Spazio a quattro gli esordienti – le Zebre Manici, Chillon e Sarto ed il “Leone” trevigiano Di Bernardo, alla prima convocazione a quasi
trentatré anni – e conferma, nella sostanza, per il gruppo che ha conquistato il quarto posto all’RBS 6 Nazioni 2013.
Gli Azzurri si alleneranno presso le strutture della località turistica valtellinese sino a sabato mattina per poi ritrovarsi giovedì 30 maggio a
Roma in vista della partenza per il Sudafrica dove l’esordio nelle “Castle Lager Series” è fissato per sabato 8 giugno a Durban contro gli
Springboks padroni di casa.
Questi i trentadue atleti convocati per il raduno di Bormio e per le Castle Lager Series di giugno:
Piloni
Matias AGUERO (Zebre Rugby, 17 caps)
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 95 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 21 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 9 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 7 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 53 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 10 caps)
Andrea MANICI (Zebre Rugby, esordiente)*
Seconde linee
Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps)
Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps)
Joshua FURNO (Narbonne, 8 caps)*
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 18 caps)
Terze linee
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 28 caps)
Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)
Francesco MINTO (Benetton Treviso, 7 caps)
Sergio PARISSE (Stade Francais, 95 caps) - capitano
Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 74 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 13 caps)
Alberto CHILLON (Zebre Rugby, esordiente)*
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 24 caps)*
Mediani d’apertura
Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, esordiente)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 33 caps)
Centri
Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 82 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 28 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*
Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)
Ali/Estremi
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*
Andrea MASI (London Wasps, 77 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 46 caps)
Leonardo SARTO (Zebre Rugby, esordiente)*
Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 14 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Non considerati per infortunio: Paul DERBYSHIRE (crociato anteriore), Simone FAVARO (pregressa lussazione interfalangea), Quintin GELDENHUYS (ernia
inguinale), Paolo BUSO (crociato anteriore), Mirco BERGAMASCO (frattura rotula)
Calendario tour estivo 2013
19-25 maggio: raduno di preparazione a Bormio
30 maggio-1 giugno: raduno a Roma
2 giugno: arrivo in Sudafrica
8 giugno: Sudafrica v Italia, Durban
15 giugno: Italia v Samoa, Nelspruit
22 giugno: ultimo turno Castle Lager Series
Articolo Precedente
SERIE A SEMIFINALI ANDATA. BENE CAPITOLINA E VALPOLICELLA.
Articolo Successivo
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Redazione