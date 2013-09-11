Home Senza categoria NAZIONALE IN RADUNO A MILANO DAL 22 AL 23 SETTEMBRE

NAZIONALE IN RADUNO A MILANO DAL 22 AL 23 SETTEMBRE

di Redazione 11/09/2013

Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trenta giocatori per il raduno di presentazione

dell’attività internazionale 2013/2014 che si svolgerà a Milano, presso lo Starhotel Business Palace, dal 22 al 23 settembre.

Al raduno sono invitati a partecipare gli atleti tesserati per Club esteri o in fase di recupero da infortuni di lunga degenza.

Nel corso del ritiro, il CT ed i membri dello staff tecnico incontreranno collettivamente ed individualmente gli atleti per illustrare gli obiettivi

stagionali. Non sono previsti allenamenti sul campo.

La Nazionale tornerà a radunarsi a Roma, in vista dei Cariparma Test Match di novembre contro Australia (Torino, 9 novembre), Fiji (Cremona, 16

novembre) e Argentina (Roma Olimpico, 16 novembre), domenica 20 ottobre.

Questa la lista dei convocati e degli invitati al raduno:

Matias AGUERO (Zebre Rugby, 19 caps)

Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 30 caps)

Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 94 caps)

Mirco BERGAMASCO (Vea-FemiCZ Rovigo, 89 caps)

Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 21 caps)

Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 97 caps)

Tobias BOTES (Benetton Treviso, 16 caps)

Alberto CHILLON (Zebre Rugby, 1 cap)*

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 24 caps)

Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 12 caps)

Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 3 caps)

Simone FAVARO (Benetton Treviso, 21 caps)*

Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 29 caps)

Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 38 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 56 caps)

Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 12 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 26 caps)*

Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 3 caps)*

Andrea MANICI (Zebre Rugby, 1 cap)*

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 49 caps)

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 7 caps)

Luca MORISI (Benetton Treviso, 4 caps)*

Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 35 caps)

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 21 caps)

Michele RIZZO (Benetton Treviso, 8 caps)

Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 1 cap)*

Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 26 caps)

Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 17 caps)*

Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 12 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 77 caps)

invitati: Tommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 28 caps)*, Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 84 caps), Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 98 caps), Leandro

CEDARO (Stade Rochelais, 1 cap), Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 20 caps), Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 10 caps), Andrea MASI (London Wasps,

80 caps), Sergio PARISSE (Stade Francais, 98 caps)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”







