NAZIONALE IN RADUNO A MILANO DAL 22 AL 23 SETTEMBRE
di Redazione
11/09/2013
Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trenta giocatori per il raduno di presentazione
dell’attività internazionale 2013/2014 che si svolgerà a Milano, presso lo Starhotel Business Palace, dal 22 al 23 settembre.
Al raduno sono invitati a partecipare gli atleti tesserati per Club esteri o in fase di recupero da infortuni di lunga degenza.
Nel corso del ritiro, il CT ed i membri dello staff tecnico incontreranno collettivamente ed individualmente gli atleti per illustrare gli obiettivi
stagionali. Non sono previsti allenamenti sul campo.
La Nazionale tornerà a radunarsi a Roma, in vista dei Cariparma Test Match di novembre contro Australia (Torino, 9 novembre), Fiji (Cremona, 16
novembre) e Argentina (Roma Olimpico, 16 novembre), domenica 20 ottobre.
Questa la lista dei convocati e degli invitati al raduno:
Matias AGUERO (Zebre Rugby, 19 caps)
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 30 caps)
Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 94 caps)
Mirco BERGAMASCO (Vea-FemiCZ Rovigo, 89 caps)
Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 21 caps)
Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 97 caps)
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 16 caps)
Alberto CHILLON (Zebre Rugby, 1 cap)*
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 24 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 12 caps)
Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 3 caps)
Simone FAVARO (Benetton Treviso, 21 caps)*
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 29 caps)
Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 38 caps)
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 56 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 12 caps)
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 26 caps)*
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 3 caps)*
Andrea MANICI (Zebre Rugby, 1 cap)*
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 49 caps)
Francesco MINTO (Benetton Treviso, 7 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 4 caps)*
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 35 caps)
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 21 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 8 caps)
Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 1 cap)*
Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 26 caps)
Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 17 caps)*
Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 12 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 77 caps)
invitati: Tommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 28 caps)*, Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 84 caps), Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 98 caps), Leandro
CEDARO (Stade Rochelais, 1 cap), Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 20 caps), Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 10 caps), Andrea MASI (London Wasps,
80 caps), Sergio PARISSE (Stade Francais, 98 caps)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
