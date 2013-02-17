[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, CONVOCATO MAURO BERGAMASCO
di Redazione
17/02/2013
NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, CONVOCATO MAURO BERGAMASCO
TRENTUNO AZZURRI DA QUESTA SERA AL LAVORO PER PREPARARE IL GALLES
Roma – Sono trentuno gli atleti convocati da questa sera presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma dal CT dell’Italrugby Jacques Brunel in
preparazione alla terza giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013 che sabato 23, allo Stadio Olimpico di Roma, opporrà gli Azzurri al Galles campione in
carica.
Rispetto alla lista precedentemente ufficializzata dal CT dopo i primi due turni del Torneo si aggiunge all’elenco degli atleti da questa sera in
raduno nella Capitale il flanker delle Zebre Mauro Bergamasco, 93 caps al proprio attivo dal 1998 ad oggi, l’atleta italiano di più lunga
esperienza internazionale tra quelli in attività.
Questo l’elenco dei giocatori convocati con la Nazionale Italiana Rugby in preparazione alla partita contro il Galles:
Piloni
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 93 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 18 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 6 caps)
Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 100 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 50 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 7 caps)
Seconde linee
Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)*
Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 35 caps)
Francesco MINTO (Benetton Treviso, 4 caps)
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 15 caps)
Flanker/n.8
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 27 caps)
Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)
Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 18 caps)
Simone FAVARO (Benetton Treviso, 18 caps)*
Sergio PARISSE (Stade Francais, 93 caps) – capitano
Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 10 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 71 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 10 caps)
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 21 caps)*
Mediani d’apertura
Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 20 caps)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 31 caps)
Centri/Ali/Estremi
Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 25 caps)*
Paolo BUSO (Zebre Rugby, 1 cap)
Gonzalo CANALE (La Rochelle, 79 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 26 caps)
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*
Andrea MASI (London Wasps, 74 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 43 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*
Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 11 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Redazione