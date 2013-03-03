Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, INIZIA L'ULTIMA FASE DEL 6 NAZIONI

[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, INIZIA L'ULTIMA FASE DEL 6 NAZIONI

di Redazione 03/03/2013

NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, INIZIA L’ULTIMA FASE DEL 6 NAZIONI

DOMENICA L'INGHILTERRA IN TRASFERTA, IL 16 IRLANDA ALL'OLIMPICO

Roma – L’RBS 6 Nazioni 2013 entra nella propria fase finale e la Nazionale Italiana Rugby si raduna questa sera a Roma in vista delle ultime due

giornate del Torneo che porteranno gli uomini del CT Jacques Brunel ad affrontare l’Inghilterra capolista domenica 10 marzo a Twickenham e

l’Irlanda il 16 marzo, vigilia di San Patrizio, allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo la settimana di pausa che ha fatto seguito alla sconfitta interna contro il Galles, i trenta Azzurri convocati dal CT – che ha confermato

integralmente la rosa utilizzata nel terzo turno – si ritroveranno in serata al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” e da domani

inizieranno a lavorare in vista della trasferta contro il XV della Rosa, unica squadra europea mai battuta dall’Italia in passato.

Gli inglesi, che guidano la classifica a punteggio pieno e sono in corsa per titolo e Grand Slam, si sono ritrovati a Bangor già all’inizio della

scorsa settimana dopo il successo interno colto contro la Francia.

Al raduno azzurro di questa sera, in qualità di invitato, prenderà parte anche Sergio Parisse, squalificato ed in attesa del ricorso avverso la

squalifica comminatagli dalla Lega francese nei giorni precedenti la partita con il Galles: l’udienza, per il numero otto e capitano dell’Italia,

è fissata per mercoledì 6 marzo a Parigi.

Questi i trenta atleti convocati dal CT Brunel per le ultime due giornate dell’RBS 6 Nazioni 2013:

Piloni

Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 94 caps)

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 19 caps)

Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 7 caps)

Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 101 caps)

Michele RIZZO (Benetton Treviso, 6 caps)

Tallonatori

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 51 caps)

Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 8 caps)

Seconde linee

Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)*

Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 36 caps)

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 5 caps)

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 16 caps)

Flanker/n.8

Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 27 caps)

Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)

Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 19 caps)

Simone FAVARO (Benetton Treviso, 19 caps)*

Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 72 caps)

Mediani di mischia

Tobias BOTES (Benetton Treviso, 11 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 22 caps)*

Mediani d’apertura

Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 21 caps)

Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 31 caps)

Centri/Ali/Estremi

Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 26 caps)*

Paolo BUSO (Zebre Rugby, 1 cap)

Gonzalo CANALE (La Rochelle, 80 caps)

Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 26 caps)

Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*

Andrea MASI (London Wasps, 75 caps)

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 44 caps)

Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*

Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 12 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

invitato: Sergio PARISSE (Stade Francais, 93 caps)





