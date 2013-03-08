[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE INGLESE, FATTA LA FORMAZIONE CHE SFIDERA' L'ITALIA
di Redazione
08/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
NAZIONALE INGLESE, FATTA LA FORMAZIONE CHE SFIDERA' L'ITALIA
Cinque cambi nella formazione dell'Inghilterra che domenica 3 marzo alle ore 16:00 italiane, affronterà la Nazionale Italiana al Twickenham Stadium.
Danny Care (Harlequins) e Toby Flood (Leicester Tigers) prendono il posto di Ben Youngs (Leicester Tigers) e Owen Farrell (Saracens) nella cerniera
dei mediani, mentre tra gli avanti Tom Youngs (Leicester Tigers), James Haskell (London Wasps) e Mako Vunipola (Saracens) rilevano rispettivamente
Dylan Hartley (Northampton Saints), Courtney Lawes (Northampton Saints) e Joe Marler (Harlequins).
Secondo il CT Stuart Lancaster "l'Italia arriverà con le giuste motivazioni alla partita, per questo dovremmo essere concentrati per tutti gli
ottanta minuti. Importante sarà anche il contributo della panchina che giocherà un ruolo fondamentale nell'andamento della partita". Continua
l'allenatore dell'Inghilterra "sono soddisfatto di come abbiamo reagito contro la Francia. L'impatto dei cambi dalla panchina ha dimostrato che
abbiamo molta competizione interna, per questo è sempre difficili scegliere la migliore squadra da schierare." Lancaster conclude elogiando il
pubblico di Twickenham ed è certo che "ci sarà una fantastica atmosfera per il nostro ultimo match in casa".
Inghilterra:
15. Alex Goode (Saracens, 9 caps)
14. Chris Ashton (Saracens, 32 caps)
13. Manusamoa Tuilagi (Leicester Tigers, 19 caps)
12. Brad Barritt (Saracens, 14 caps)
11. Mike Brown (Harlequins, 14 caps)
10. Toby Flood (Leicester Tigers, 55 caps)
9. Danny Care (Harlequins, 39 caps)
1. Mako Vunipola (Saracens, 7 caps)
2. Tom Youngs (Leicester Tigers, 7 caps)
3. Dan Cole (Leicester Tigers, 38 caps)
4. Joe Launchbury (London Wasps, 7 caps)
5. Geoff Parling (Leicester Tigers, 15 caps)
6. James Haskell (London Wasps, 48 caps)
7. Chris Robshaw (Harlequins, capt, 15 caps)
8. Tom Wood (Northampton Saints, 16 caps)
Panchina:
16. Dylan Hartley (Northampton Saints, 45 caps)
17. David Wilson (Bath Rugby, 24 caps)
18. Joe Marler (Harlequins, 8 caps)
19. Courtney Lawes (Northampton Saints, 18 caps)
20. Tom Croft (Leicester Tigers, 36 caps)
21. Ben Youngs (Leicester Tigers, 31 caps)
22. Freddie Burns (Gloucester Rugby, 1 cap)
23. Billy Twelvetrees (Gloucester Rugby, 2 caps)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
