NAZIONALE U17, GRASSI CONVOCA TRENTA AZZURRINI PER INIZIARE LA STAGIONE
di Redazione
09/07/2013
Roma – Paolo Grassi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U17, ha convocato trenta giocatori per il primo raduno di stagione, in programma
a Farra d’Alpago, in provincia di Belluno, dal 28 luglio al 2 agosto.
Questi gli atleti convocati con la minore delle selezioni azzurre:
Giordano BALDINO (Villorba Rugby)
Giacomo BONFIGLIO (Rugby Viadana)
Prem BOSCOLO (Rugby Vicenza)
Giacomo BRAGGIE’ (C’è L’Este)
Nardo CASOLARI (Rimini Rugby)
Niccolò CECCATO (Ruggers Tarvisium)
Massimo CECILIANI (Delebio Rugby)
Alessandro COCCHI (UR Prato Sesto)
Giulio COLITTI (UR Capitolina)
Duccio COSI (Firenze Rugby 1931)
Roberto DAL ZILIO (Gruppo Padana Paese)
Gabriele DI DONNA (Firenze Rugby 1931)
Alessandro FABIOCCHI (L’Aquila Rugby)
Pietro FONTANA (Grande Brianza)
Andrea FRANCHINI (Monti Rovigo)
Dante GAVRILITA (Cammi Calvisano)
Gabriele LEVERATTO (Province dell’Ovest)
Marco MANFREDI (Rugby Educativo San Donà)
Leonardo MANNI (ColleferroSegni Jr)
Matteo MARZUCCHI (UR Tirreno)
Peter Boris MOKOM (Rugby Viadana)
Jacopo MORONA (Benetton Treviso)
Fernando OTTOBONI (Monti Rovigo)
Matteomaria PANUNZI (UR Capitolina)
Alessandro REGESTRO (Province dell’Ovest)
Marco RICCIONI (L’Aquila Rugby)
Patrizio SALVATORI (UR Capitolina)
Gabriele VENDITTI (Villa Pamphili Roma)
Mattia ZAGO (Petrarca Padova)
Marco ZANON (Benetton Treviso)
Nota: le Società d’appartenenza fanno riferimento alla S.S. 2012/13
