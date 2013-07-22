NAZIONALE U18, I TRENTA CONVOCATI PER IL TOUR ESTIVO IN SUDAFRICA
di Redazione
22/07/2013
Roma – Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U18, ha convocato trenta giocatori per il tour estivo in Sudafrica dal 29
luglio al 19 agosto. Gli Azzurrini, in veste di selezione, si raduneranno lunedì prossimo a Paese, in provincia di Treviso, in vista della partenza
per la rainbow nation prevista per venerdì 2 agosto.
Nessun test-match ma quattro incontri ufficiali nel programma dei trenta atleti a disposizione di Brunello durante la trasferta sudafricana: il 5
agosto a Cape Town contro Boland Academy, il 9 agosto sempre nella “città madre” contro Western Province, il 13 agosto a George contro South
Western Districts ed infine sabato 17 a Wellington, nel Western Cape, contro i Boland Cravens.
Questi i trenta convocati:
Simone BAITIERI (Rugby Viadana)
Filippo BANZATO (Benetton Treviso)
Roberto Paolo BARDUCCI (Lions Amaranto)
Dario BASHA (Lions Amaranto)
Nicolò BROGLIA (Firenze Rugby 1931)
Pierre BRUNO (Province dell’Ovest)
Alberto BURATTI (Valsugana Padova)
Antonio CAIONE (L’Aquila Rugby)
Federico CICUTTIN (Cammi Calvisano)
Mihai CIJU (Cammi Calvisano)
Davide CIOTOLI (Pro Recco Rugby)
Matteo DAL SIE (M-Three San Donà)
Edoardo FERRARO (Benetton Treviso)
Davide FRAGNITO (Rugby Benevento)
Leonard KRUMOV (Rugby Viadana)
Pietro LAMARO (Primavera Rugby)
Enjiel MAKELARA (Benetton Treviso)
Vittorio Alberto MANTEGAZZA (UR Capitolina)
Leonardo MANTELLI (UR Prato-Sesto)
Lorenzo MASATO (Benetton Treviso)
Matteo MINOZZI (Valsugana Padova)
Gabriele NOBILI (UR Capitolina)
Samuele ORTIS (Rugby VeneziaMestre)
Federico PAVESI (Amatori Parma)
Giovanni PETTINELLI (Rugby VeneziaMestre)
Riccardo RAFFAELE (L’Aquila Rugby)
Giovanni ROLLO (Rugby Parma 1931)
Armando SCHIAVO (UR Capitolina)
Michele SLAWITZ (Rugby Colorno)
Luca SPERANDIO (Benetton Treviso)
Redazione