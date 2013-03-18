Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE U18, I VENTISEI AZZURRI PER L'EUROPEO FIRA

[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE U18, I VENTISEI AZZURRI PER L'EUROPEO FIRA

di Redazione 18/03/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

NAZIONALE U18, I VENTISEI AZZURRI PER L'EUROPEO FIRA

Settimo Torinese (TO) – Dopo i due incontri di verifica contro la Selezione giapponese U19, il responsabile tecnico della Nazionale Italiana U18

Fabio Roselli ha ufficializzato questa mattina la lista dei ventisei giocatori convocati per partecipare agli Europei FIRA U18 che prendono il via

venerdì 22 marzo nella zona di Grenoble.

Gli Azzurrini convocati – Roselli ha ridotto ieri sera la rosa da trentuno a ventisei elementi - proseguiranno oggi gli allenamenti in Piemonte e

domani si trasferiranno a Crolles, sede del ritiro, per finalizzare la preparazione ai quarti di finale della rassegna continentale in calendario

venerdì 22 alle 17 allo “Stade des Grangettes” di Rumilly e che metteranno subito Archetti e compagni di fronte alla Francia padrone di casa.

Questi i ventisei giocatori convocati per l’Europeo U18:

Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)****

Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà)*

Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)**

Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)****

Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)

Paolo BUONFIGLIO (UR Capitolina)***

Filippo CANTONI (Rugby Colorno)**

Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova)*

Alessandri CASINI (Firenze 1931)***

Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)**

Khadim CISSE (Rugby Lyons)**

Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)**

Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)***

Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)***

Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)*

Emanuele FUSI (ASR Milano)**

Gianni GALARDI (M-Three San Donà)*

Renato GIAMMARIOLI (Città di Frascati)

Yevhen HALUSHKA (Rugby Club Amatori Cecina)***

Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)*

Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)*

Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano 1957)*

Pier Paolo MIOTTO (Grifoni Oderzo)*

Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)*

Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)*

Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)**

*Accademia Federale Nord-Est

**Accademia Federale Nord-Ovest

***Accademia Federale Centro-Sud “Lorenzo Sebastiani”

****Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Tirrenia







Condividi Facebook Twitter Whatsapp