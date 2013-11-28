NAZIONALE U18, RADUNO A PARMA DALL'8 DICEMBRE
di Redazione
28/11/2013
ITALIA U18, RADUNO A PARMA DALL'8 DICEMBRE
Roma – Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione
all’attività internazionale in programma a Parma dall’8 all’11 dicembre. A conclusione del raduno è previsto un incontro non ufficiale contro
l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”.
Questi i trenta atleti convocati:
Marcello ANGELINI (L’Aquila Rugby)
Roberto BARDUCCI (Lions Amaranto)
Dario BASHA (Lions Amaranto)
Simone BINI (Lyons Piacenza)
Nicolò BROGLIA (Firenze 1931)
Pierre BRUNO (Banco di San Giorgio Cus Genova)
Alberto CARBONE (Cus Torino)
Federico CICUTTIN (Cammi Calvisano)
Mihai CIJU (Cammi Calvisano)
Davide CIOTOLI (Pro Recco Rugby)
Matteo DAL SIE (M-Three San Donà)
Luca ERCOLANI (UR Capitolina)
Francesco FAILLA (Cus Catania)
Matteo Giuliano FERRARI (Cammi Calvisano)
Edoardo FERRARO (Benetton Treviso)
Davide FRAGNITO (Rugby Benevento)
Leonard KRUMOV (Rugby Viadana)
Pietro LAMARO (Primavera Rugby)
Engjel MAKELARA (Benetton Treviso)
Leonardo MANTELLI (UR PratoSesto)
Lorenzo MASATO (Lyons VeneziaMestre)
Matteo MINOZZI (Valsugana Padova)
Gabriele NOBILI (UR Capitolina)
Samuele ORTIS (Ruggers Tarvisium)
Federico PAVESI (Cammi Calvisano)
Giovanni PETTINELLI (Lyons VeneziaMestre)
Edward REEVES (Cus Torino)
Luca SPERANDIO (Benetton Treviso)
Jacopo Andrea TOMASELLI (Livorno Rugby)
Giacomo ZANETTI (Rugby Bassano)
Roma – Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione
all’attività internazionale in programma a Parma dall’8 all’11 dicembre. A conclusione del raduno è previsto un incontro non ufficiale contro
l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”.
Questi i trenta atleti convocati:
Marcello ANGELINI (L’Aquila Rugby)
Roberto BARDUCCI (Lions Amaranto)
Dario BASHA (Lions Amaranto)
Simone BINI (Lyons Piacenza)
Nicolò BROGLIA (Firenze 1931)
Pierre BRUNO (Banco di San Giorgio Cus Genova)
Alberto CARBONE (Cus Torino)
Federico CICUTTIN (Cammi Calvisano)
Mihai CIJU (Cammi Calvisano)
Davide CIOTOLI (Pro Recco Rugby)
Matteo DAL SIE (M-Three San Donà)
Luca ERCOLANI (UR Capitolina)
Francesco FAILLA (Cus Catania)
Matteo Giuliano FERRARI (Cammi Calvisano)
Edoardo FERRARO (Benetton Treviso)
Davide FRAGNITO (Rugby Benevento)
Leonard KRUMOV (Rugby Viadana)
Pietro LAMARO (Primavera Rugby)
Engjel MAKELARA (Benetton Treviso)
Leonardo MANTELLI (UR PratoSesto)
Lorenzo MASATO (Lyons VeneziaMestre)
Matteo MINOZZI (Valsugana Padova)
Gabriele NOBILI (UR Capitolina)
Samuele ORTIS (Ruggers Tarvisium)
Federico PAVESI (Cammi Calvisano)
Giovanni PETTINELLI (Lyons VeneziaMestre)
Edward REEVES (Cus Torino)
Luca SPERANDIO (Benetton Treviso)
Jacopo Andrea TOMASELLI (Livorno Rugby)
Giacomo ZANETTI (Rugby Bassano)
Articolo Precedente
[FIAMME ORO] PRESUTTI: "CONFERMARE LA PRESTAZIONE CON IL PETRARCA"
Articolo Successivo
[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW VII GIORNATA: VIADANA VS FIAMME ORO RUGBY
Redazione