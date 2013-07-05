NAZIONALE U18, TRENTA AZZURRINI PER IL PRIMO RITIRO DI STAGIONE
di Redazione
05/07/2013
NAZIONALE U18, TRENTA AZZURRINI PER IL PRIMO RITIRO DI STAGIONE
Roma – Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U18, ha convocato trenta giocatori per il primo raduno della stagione
2013/2014 in programma dal 15 al 20 luglio a Farra d’Alpago, in provincia di Belluno.
Questi i trenta Azzurrini selezionati:
Simone BAITIERI (Rugby Viadana)
Filippo BANZATO (Benetton Treviso)
Roberto BARDUCCI (Lions Amaranto)
Dario BASHA (Lions Amaranto)
Nicolò BROGLIA (Firenze Rugby)
Pierre BRUNO (Province dell’Ovest)
Alberto BURATTI (Valsugana Padova)
Federico CICUTTIN (Cammi Calvisano)
Ciju MIHAI (Cammi Calvisano)
Davide CIOTOLI (Pro Recco Rugby)
Matteo DAN SIE (M-Three San Donà)
Matteo FERRARI (Cammi Calvisano)
Edoardo FERRARO (Benetton Treviso)
Davide FRAGNITO (Benevento)
Leonard KRUMOV (Rugby Viadana)
Pietro LAMARO (Primavera Rugby)
Engjel MAKELARA (Benetton Treviso)
Vittorio MANTEGAZZA (UR Capitolina)
Leonardo MANTELLI (UR PratoSesto)
Lorenzo MASATO (Benetton Treviso)
Matteo MINOZZI (Valsugana Padova)
Gabriele NOBILI (UR Capitolina)
Samuele ORTIS (Lyons VeneziaMestre)
Federico PAVESI (Amatori Parma)
Giovanni PETTINELLI (Lyons VeneziaMestre)
Riccardo RAFFAELE (L’Aquila Rugby)
Giovanni ROLLO (Rugby Parma 1931)
Armando SCHIAVO (UR Capitolina)
Michele SLAWITZ (Rugby Colorno)
Luca SPERANDIO (Benetton Treviso)
Redazione