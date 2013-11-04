Loading...

NAZIONALE U20, 30 AZZURRINI A PARMA DALL'11 NOVEMBRE

Redazione

di Redazione

04/11/2013

TITOLO
Roma – Alessandro Troncon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione
all’attività internazionale che si svolgerà a Parma da lunedì 11 a a giovedì 14 novembre:

Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)*

Derrick APPIAH (Marchiol Mogliano)*

Matteo ARCHETTI (Rugby Rovato)*

Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*

Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)

Mattia BELLINI (Petrarca Padova)

Lorenzo Maria BRUNO (Lazio Rugby 1927)

Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova)

Luigi Maria CONDEMI (Lazio Rugby 1927)

Matteo CORAZZI (Marchiol Mogliano)*

Matteo CORNELLI (Lyons Piacenza)*

Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*

Gabriele DI GIULIO (Città di Frascati)*

Simone Pietro FERRARI (Marchiol Mogliano)

Matteo GASPARINI (Fiamme Oro Roma)

Marco LAZZARONI (Marchiol Mogliano) 

Filippo LOMBARDO (Primavera Rugby)*

Riccardo MICHIELETTO (Petrarca Padova)

Sebastian NEGRI (Western Province)

Simone PARISOTTO (Valsugana Rugby)* 

Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova)

Federico RUZZA (Cus Padova)*

Filippo SCALVI (Rugby Reggio)

Samuel SENO (M-Three San Donà)*

Marco SILVA (Rugby Colorno)*

Cherif TRAORE (Estra I Cavalieri Prato)*

Andrea TROTTA (Marchiol Mogliano)*

Francesco VENTO (Rugby Union Messina)*

Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)*


*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”


