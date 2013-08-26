NAZIONALE U20, DAL 3 SETTEMBRE A PARMA PRIMO RADUNO DEGLI AZZURRINI
di Redazione
26/08/2013
NAZIONALE U20, DAL 3 SETTEMBRE A PARMA PRIMO RADUNO DEGLI AZZURRINI
Roma – Alessandro Troncon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato ventotto giocatori per il raduno inaugurale della
stagione 2013/2014 – la prima dell’ex mediano di mischia dell'Italia alla guida degli Azzurrini – che si svolgerà a Parma dal 3 al 7 settembre.
“Sono appena rientrato dall’Irlanda – ha detto Troncon commentando le convocazioni – dove ho avuto modo di vedere da vicino una buona parte
dei convocati, impegnati nel tour con l’Accademia federale. L’obiettivo, con il raduno di Parma, è di allargare il numero di atleti di potenziale
interesse per l’Under 20 di quest’anno e di conoscere ancor più da vicino quegli atleti impegnati nel massimo campionato in vista degli impegni
internazionali che ci aspettano con il Sei Nazioni ed il Junior World Championship”.
Questi i ventotto atleti convocati:
Piloni
Derrick APPIAH (Marchiol Mogliano)
Patrick BIGONI (Accademia FIR)
Simon Pietro FERRARI (Marchiol Mogliano)
Francesco VENTO (Accademia FIR)
Tallonatori
Adriano DANIELE (Accademia FIR)
Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova)
Seconde linee
Vittorio FLAMMINI (L’Aquila Rugby)
Federico RUZZA (Accademia FIR)
Andrea TROTTA (Marchiol Mogliano)
Davide ZANETTI (Accademia FIR)
Flanker/n.8
Matteo ARCHETTI (Accademia FIR)
Michele BOCCARDO (Accademia FIR)
Matteo CATELLAN (Rugby Valsugana)
Matteo CORAZZI (Marchiol MOGLIANO)
Matteo CORNELLI (Accademia FIR)
Filippo SCALVI (Rugby Reggio)
Mediani di mischia
Khyan APPERLEY (Rugby Viadana)
Simone PARISOTTO (Accademia FIR)
Mediani d’apertura
Giacomo DE SANTIS (Accademia FIR)
Matteo GASPARINI (Fiamme Oro Rugby)
Centri
Mattia BELLINI (Petrarca Padova)
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)
Gabriele MANGANIELLO (Estra I Cavalieri Prato)
Samuel SENO (M-Three San Donà)
Ali/Estremi
Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)
Daniele DI GIULIO (Lazio Rugby 1927)
Gabriele DI GIULIO (Accademia FIR)
Alessandro TORLAI (Rugby Reggio)
