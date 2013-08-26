Home Senza categoria NAZIONALE U20, DAL 3 SETTEMBRE A PARMA PRIMO RADUNO DEGLI AZZURRINI

di Redazione 26/08/2013

Roma – Alessandro Troncon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato ventotto giocatori per il raduno inaugurale della

stagione 2013/2014 – la prima dell’ex mediano di mischia dell'Italia alla guida degli Azzurrini – che si svolgerà a Parma dal 3 al 7 settembre.

“Sono appena rientrato dall’Irlanda – ha detto Troncon commentando le convocazioni – dove ho avuto modo di vedere da vicino una buona parte

dei convocati, impegnati nel tour con l’Accademia federale. L’obiettivo, con il raduno di Parma, è di allargare il numero di atleti di potenziale

interesse per l’Under 20 di quest’anno e di conoscere ancor più da vicino quegli atleti impegnati nel massimo campionato in vista degli impegni

internazionali che ci aspettano con il Sei Nazioni ed il Junior World Championship”.

Questi i ventotto atleti convocati:

Piloni

Derrick APPIAH (Marchiol Mogliano)

Patrick BIGONI (Accademia FIR)

Simon Pietro FERRARI (Marchiol Mogliano)

Francesco VENTO (Accademia FIR)

Tallonatori

Adriano DANIELE (Accademia FIR)

Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova)

Seconde linee

Vittorio FLAMMINI (L’Aquila Rugby)

Federico RUZZA (Accademia FIR)

Andrea TROTTA (Marchiol Mogliano)

Davide ZANETTI (Accademia FIR)

Flanker/n.8

Matteo ARCHETTI (Accademia FIR)

Michele BOCCARDO (Accademia FIR)

Matteo CATELLAN (Rugby Valsugana)

Matteo CORAZZI (Marchiol MOGLIANO)

Matteo CORNELLI (Accademia FIR)

Filippo SCALVI (Rugby Reggio)

Mediani di mischia

Khyan APPERLEY (Rugby Viadana)

Simone PARISOTTO (Accademia FIR)

Mediani d’apertura

Giacomo DE SANTIS (Accademia FIR)

Matteo GASPARINI (Fiamme Oro Rugby)

Centri

Mattia BELLINI (Petrarca Padova)

Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)

Gabriele MANGANIELLO (Estra I Cavalieri Prato)

Samuel SENO (M-Three San Donà)

Ali/Estremi

Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)

Daniele DI GIULIO (Lazio Rugby 1927)

Gabriele DI GIULIO (Accademia FIR)

Alessandro TORLAI (Rugby Reggio)







