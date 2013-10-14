NAZIONALE U20, TRENTA CONVOCATI A PARMA DAL 20 AL 23 OTTOBRE
di Redazione
14/10/2013
Roma – Alessandro Troncon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione
all’attività internazionale in programma a Parma dal 20 al 23 ottobre in preparazione all’attività internazionale.
Questi gli atleti che si ritroveranno a Parma e si alleneranno presso la Cittadella del Rugby di Moletolo:
Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)*
Khyam APPERLEY-ITI (Rugby Viadana)
Derrick APPIAH (Marchiol Mogliano)*
Matteo ARCHETTI (Rugby Rovato)*
Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*
Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)
Mattia BELLINI (Petrarca Padova)
Michele BOCCARDO (Cus Padova)*
Lorenzo Maria BRUNO (Lazio Rugby 1927)
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
Matteo CORAZZI (Marchiol Mogliano)*
Matteo CORNELLI (Lyons Piacenza)*
Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*
Daniele DI GIULIO (Lazio Rugby 1927)
Gabriele DI GIULIO (Città di Frascati)*
Simone Pietro FERRARI (Marchiol Mogliano)
Matteo GASPARINI (Fiamme Oro Roma)
Marco LAZZARONI (Marchiol Mogliano)
Riccardo MICHIELETTO (Petrarca Padova)
Simone PARISOTTO (Valsugana Rugby)*
Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers)
Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova)
Federico RUZZA (Cus Padova)*
Filippo SCALVI (Rugby Reggio)
Samuel SENO (M-Three San Donà)*
Luca SGARBOSSA (Rugby Como)*
Alessandro TORLAI (Rugby Reggio)*
Cherif TRAORE (Estra I Cavalieri Prato)*
Andrea TROTTA (Marchiol Mogliano)*
Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Redazione