Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

NAZIONALE U20, TRENTA CONVOCATI A PARMA DAL 20 AL 23 OTTOBRE

Redazione Avatar

di Redazione

14/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
NAZIONALE U20, TRENTA CONVOCATI A PARMA DAL 20 AL 23 OTTOBRE
Roma – Alessandro Troncon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione
all’attività internazionale in programma a Parma dal 20 al 23 ottobre in preparazione all’attività internazionale.

Questi gli atleti che si ritroveranno a Parma e si alleneranno presso la Cittadella del Rugby di Moletolo:

Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)*

Khyam APPERLEY-ITI (Rugby Viadana)

Derrick APPIAH (Marchiol Mogliano)*

Matteo ARCHETTI (Rugby Rovato)*

Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*

Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)

Mattia BELLINI (Petrarca Padova)

Michele BOCCARDO (Cus Padova)*

Lorenzo Maria BRUNO (Lazio Rugby 1927)

Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

Matteo CORAZZI (Marchiol Mogliano)*

Matteo CORNELLI (Lyons Piacenza)*

Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*

Daniele DI GIULIO (Lazio Rugby 1927)

Gabriele DI GIULIO (Città di Frascati)*

Simone Pietro FERRARI (Marchiol Mogliano)

Matteo GASPARINI (Fiamme Oro Roma)

Marco LAZZARONI (Marchiol Mogliano)
Riccardo MICHIELETTO (Petrarca Padova)

Simone PARISOTTO (Valsugana Rugby)*
Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers)

Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova)

Federico RUZZA (Cus Padova)*

Filippo SCALVI (Rugby Reggio)

Samuel SENO (M-Three San Donà)*

Luca SGARBOSSA (Rugby Como)*

Alessandro TORLAI (Rugby Reggio)*

Cherif TRAORE (Estra I Cavalieri Prato)*

Andrea TROTTA (Marchiol Mogliano)*

Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il settore femminile pensa in grande. Molinari: &laquo;Il prossimo anno faremo la A&raquo;

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019