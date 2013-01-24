[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE UNDER 18, I CONVOCATI DAL 3 AL 5 FEBBRAIO A TIRRENIA
di Redazione
24/01/2013
NAZIONALE UNDER 18, I CONVOCATI DAL 3 AL 5 FEBBRAIO A TIRRENIA
Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico dell’Italia Under 18, ha convocato trenta giocatori per un raduno di preparazione all’attività
internazionale in programma dal 3 al 5 febbraio a Tirrenia.
L’Under 18 azzurra giocherà il primo test del 2013 contro i pari età dell’Irlanda il 23 febbraio ad Ashbourne e successivamente affronterà il
Giappone U18 il 13 marzo a Grugliasco ed il 17 marzo a Settimo Torinese prima di scendere in campo il 22 marzo a Grenoble contro la Francia nel match
inaugurale dell’Europeo FIRA.
Questi gli atleti convocati con l’Italia U18:
Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)
Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà)
Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)
Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)
Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)
Paolo BUONFIGLIO (UR Capitolina)
Matteo CALDIROLI (ASR Milano)
Filippo CANTONI (Rugby Colorno)
Alessandri CASINI (Firenze 1931)
Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)
Khadim CISSE (Rugby Lyons)
Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)
Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)
Dino Giulio DALLAVALLE (Rugby Viadana)
Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)
Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)
Matteo GABBIANELLI (Pesaro Rugby)
Gianni GALARDI (M-Three San Donà)
Renato GIAMMARIOLI (Città di Frascati)
Luca GORIETTI (ASR Milano)
Yevhen HALUSHKA (Emergenti Cecina)
Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)
Filippo LOMBARDO (Primavera Rugby)
Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)
Pier Paolo MIOTTO (Grifoni Oderzo)
Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)
Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)
Jody ROSSETTO (Marchiol Mogliano)
Luca SGARBOSSA (Rugby Colorno)
Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)
