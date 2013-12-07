NAZIONALE UNDER 20. GLI AZZURRINI BATTONO L'ACCADEMIA FFR PER 16-13
07/12/2013
Roma, 07 DICEMBRE 2013
NAZIONALE UNDER 20.
GLI AZZURRINI BATTONO L'ACCADEMIA FFR DI MARCOUSSIS PER 16-13
BUone indicazione per il Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 20, Alessandro Troncon, dalla gara amichevole giocato a Privas (Stadio
du Lac). Gli azzurrini, infatti, hanno vinto il match contro l’Accademia FFR Marcoussis per 16-13 dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in
vantaggio per 13-3.
Si cercavano gli automatismi dal collettivo, dopo i vari stage annuali e il gruppo ha messo in campo una prestazione convincente.
Ad aprire le marcature ci pensava il preciso Buscema che da posizione defilata centrava i pali al 5’ per il 3-0. Tempo per il tre quarti centro
francese Fontaine di marcare 3 punti dalla piazzola che gli azzurrini venivano premiati da una bella meta di Bellini abile a creare lo spazio in
attacco sui 10 metri avversari e correre per la meta in mezzo ai pali. Oltre alla trasformazione, Buscema segnava allo scadere il piazzato del 13-3
con il quale si andava al riposo.
Iniziavano i cambi. In 5 minuti, tuttavia, i francesi pareggiavano il match. Prima al 5 con un piazzato di Fontaine e dopo pochi minuti con il terza
linea Devergie, che batteva la difesa azzurra con una meta di potenza. La reazione non si faceva attendere e da un fallo sui 20 metri dei francesi
veniva il piazzato che Buscema sfruttava appieno. Finiva così 16-13 per i ragazzi italiani.
Stadio du Lac (Privas),
ITALIA UNDER 20 – ACCADEMIA FFR MARCOUSSIS 16-13 (p-t.13-3)
15) TORLAI (23 ST. BALOCCHI), 14) Gabriele DI GIULIO;13) BELLINI; 12) SENO (15 ST. MANGANIELLO); 11) BRUNO; 10) BUSCEMA (25 ST. DE SANTIS), ; 9)
AZZOLINI (30 ST. PARISOTTO); 8) ARCHETTI 7) CORAZZI 6) LAZZARONI 5) RUZZA; 4) MICHIELETTO (13 st. ZANETTI) (25 ST. SCALVI), 3) FERRARI (13 st.
TRAORE), 2) SILVA (19 ST. PELLICCIA) (28 ST. RAGAZZI), 1) APPIAH. All. Troncon.
Accademia FFR MRCOUSSIS: Aulas – Blanc, Colliat, Fontaine, Faconnier – (o) Meret (capitaine), (m) Meric – Sanconnie, Bachelier, Devergie –
Jolmes, Labouteley – Vaslin, Chat, Courcoul
In panchina : Lespiauq-Brettes, Estorges, Lambey, Ugena, Cassang, Fortunel, Delai-Hamecher, Raynaud
Marcatori: 5 cp. Buscema (3-0); 21 cp Fontaine (3-3); 24 Mt Bellini tr Buscema (10-3); 35 cp Buscema (13-3); II° tempo: 6 cp Fontaine (13-6); 11 Mt
Devergie tr Fontaine (13-13); 18 cp Buscema (16-13)
