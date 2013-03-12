[RUGBY NOTIZIE] OLIMPICO VERSO IL SOLD-OUT PER L'IRLANDA, RESTANO DUEMILA BIGLIETTI
di Redazione
12/03/2013
OLIMPICO VERSO IL SOLD-OUT PER L’IRLANDA, RESTANO DUEMILA BIGLIETTI
Roma – Meno di cento ore al calcio d’inizio di Italia v Irlanda, ultimo turno dell’RBS 6 Nazioni che sabato all’Olimpico di Roma chiude il
cammino degli Azzurri di Jacques Brunel nell’edizione 2013 del Torneo.
Con Parisse compagni reduci dall’entusiasmante prestazione di Twickenham, l’attesa del pubblico per la gara di sabato continua a montare e
l’Olimpico sembra avviato verso il terzo “tutto esaurito” della propria recente storia rugbistica.
Sono solo duemila infatti i biglietti ancora acquistabili tramite i canali di distribuzione ufficiali di FIR per la gara di sabato, con le curve e la
tribuna Monte Mario esaurite ed una residua, limitata disponibilità circoscritta ai settori di Distinti e Tribuna Tevere alta.
Il primo sold-out, intanto, è stato registrato in area ospitalità, con oltre mille tra ospiti della FIR ed aziende che offriranno ai propri clienti
la possibilità di assistere in modo esclusivo alla partita.
I biglietti per Italia v Irlanda ancora disponibili sono in vendita su www.listicket.it, tramite Call Center 892.982 o nei centri autorizzati LIS un
cui elenco è consultabile sul sito del vendor ufficiale.
Questi i prezzi dei tagliandi:
Intero/Ridotto U16-O65
Tribuna Monte Mario bassa 80€/64€ - esaurito
Tribuna Tevere bassa e media 70€/56€ - esaurito
Tribuna Monte Mario media 60€/48€ - esaurito
Tribuna Tevere alta 50€/40€
Tribuna Monte Mario alta 40€/32€ - esaurito
Tribuna Tevere parterre 40€/32€- esaurito
Distinti 25€/20€
Curve 15€/12€ - esaurito
Redazione