PAESE E CASASE SUL SILE PROTAGONISTE DEL RUGBY FEMMINILE
di Redazione
17/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 17.04.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 17 aprile 2012 PAESE E CASASE SUL SILE PROTAGONISTE DEL RUGBY FEMMINILE: IL 28 E 29 APRILE LE FINALI DEI CAMPIONATI NAZIONALI Roma - Il Veneto torna protagonista della rugby in rosa con una due giorni di altissimo livello. Il 28 e 29 aprile a Paese e Casale sul Sile, comuni della Provincia di Treviso, si concentreranno le finaliste delle tre competizioni nazionali. Sabato 28, alle 17.00, sul terreno del G. Visentin di Paese (via Impianti Sportivi, 1) scenderanno in campo le finaliste del massimo campionato per l’assegnazione del Titolo di squadra Campione d’Italia Serie A Femminile 2011-2012. I nomi delle due formazioni contendenti saranno noti al temine delle semifinali di ritorno in programma domenica prossima a Treviso (Benetton TV – Valsugana Padova, andata 5 - 5) e a Monza (Rugby Monza – Sitam Riviera del Brenta, nell’andata vittoria delle venete 32-18) Sugli spalti del Visentin prederanno posto molte delle squadre finaliste della Coppa Italia Seniores ed Under 16 che il giorno seguente, presso gli impianti sportivi G. Sartorato del Rugby Casale (via Vicinale Rivalta), daranno vita ai maxi concentramenti di fine stagione. Ventiquattro squadre (quattordici per la categoria Seniores e dieci per la categoria Under 16) si affronteranno nella giornata di domenica 29 aprile per la conquista dei due Trofei. “Abbiamo voluto creare un ideale ponte tra la Finale di Campionato e quella di Coppa Italia” –spiega la responsabile del settore femminile, Maria Cristina Tonna – “molte squadre protagoniste delle gare di domenica saranno, infatti, presenti a Paese per assistere alla Finale di Serie A, e spero sia per tutte, oltre che un piacevole pomeriggio di sport al femminile, anche un imprinting per il futuro!” “La giornata di domenica, poi, si prospetta molto densa e vibrante con quattordici finaliste che si contenderanno il Titolo Seniores (Girone Elité), sedici il Plate (su un totale di cinquantaquattro squadre seniores che hanno preso parte durante l’anno alla manifestazione di Rugby a Sette, otto in più rispetto alla passata edizione) - dieci squadre Under 16 per il Titolo di categoria ed un torneo Under 14 che radunerà tutte le mini atlete di categoria.” “Insomma ci aspetta una due giorni di rugby al femminile, un grande happening per terminare la stagione, e sono certa che sarà anche un bellissimo “manifesto” per il nostro movimento grazie anche alla disponibilità delle due società, Rugby Paese e Rugby Casale, che ci supportano nell’organizzazione dei due eventi” 28 aprile 2012 - Finale Campionato Serie A Femminile Paese (TV), Impianti Sportivi G. Visentin (via Impianti Sportivi,1) calcio d’inizio ore 17.00 29 aprile 2012 - Finale Coppa Italia Seniores ed Under 16 Casale sul Sile (TV), Impianti Sportivi G. Sartorato (via Vicinale Rivalta) – inizio gare ore 09.30. Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ECCELLENZA, DEFINITE DATE ED ORARI DELLE FASI FINALI
Articolo Successivo
SCHOLTZ PRONTO PER IL RIENTRO
Redazione