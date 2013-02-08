[RUGBY NOTIZIE] PARISSE: &quot;CONTRO LA SCOZIA UMILI E CONCENTRATI&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] PARISSE: "CONTRO LA SCOZIA UMILI E CONCENTRATI"

[RUGBY NOTIZIE] PARISSE: "CONTRO LA SCOZIA UMILI E CONCENTRATI"

di Redazione 08/02/2013

LO CICERO, IL “BARONE” TAGLIA IL TRAGUARDO DEI CENTO CAPS

IN AZZURRO DAL 1999, SABATO A MURRAYFIELD INGRESSO SOLITARIO IN CAMPO

Roma – Alessandro Troncon fece il proprio ingresso solitario al Parco dei Principi di Parigi nel settembre del 2007, terza giornata dei Mondiali

contro il Portogallo, primo italiano a vestire l’azzurro in cento occasioni. Ne sarebbe arrivata un’altra, pochi giorni dopo a Saint Etienne –

contro la Scozia – prima del ritiro dal rugby giocato.

Cinque anni e mezzo dopo Andrea Lo Cicero, pilone catanese con l’anima del globetrotter – ha giocato a Bologna, Rovigo, sulle due sponde del

Tevere con Roma e Lazio, a Tolosa, L’Aquila prima di accasarsi a Parigi – è il secondo italiano ad entrare a far parte della ristretta elite dei

“centurions”, i giocatori internazionali con cento o più test-match all’attivo.

Sabato pomeriggio, al Murrayfield Stadium di Edinburgo, sarà lui a fare l’ingresso solitario in uno dei templi del rugby mondiale per ricevere il

tributo ideale dell’intera famiglia rugbistica: “Sarà una grande emozione, spero di non farmi distrarre. Non manca molto alla fine, dirò a fine

Torneo che strada prenderà la mia carriera, ma voglio finire in bellezza”.

CLICCA QUI PER L'AUDIO INTERVISTA A LO CICERO

In Azzurro dal 1999, quando partecipò senza giocare ai Mondiali inglesi per poi esordire pochi mesi dopo contro l’Inghilterra nel 6 Nazioni, Lo

Cicero è il veterano del gruppo che – battuta la Francia – è atteso da un test durissimo sabato in Scozia: “Abbiamo vissuto tanti momenti

difficili in questi anni, ma nessun momento brutto. Questo gruppo è fantastico, si lavora tutti assieme, ognuno cerca di dare qualcosa in più,

sempre di più, e vivere questa atmosfera, questa squadra, per me significa molto”.

Tredici anni di Sei Nazioni, dodici Tornei disputati su quattordici che hanno visto l’Italia ai nastri di partenza dal 5 febbraio ad oggi: “In

mezzo la costruzione di una squadra, partite giocate male e partite giocate bene. Qualche vittoria in più la avremmo meritato. Questo staff ci sta

mettendo nelle migliori condizioni per esprimerci, poi è chiaro che è responsabilità di noi giocatori portare in campo quello che ci viene

proposto. Contro la Francia lo abbiamo fatto”.

“Adesso vogliamo continuare a salire le scale, a migliorare: se una squadra lavora per vincere, poi il successo è una conseguenza. Lo abbiamo visto

contro la Francia, ma dobbiamo continuare in questa direzione per far capire che quello di domenica non è stato un episodio, ma un segnale: la

mentalità di questa squadra è cambiata”.





