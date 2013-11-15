PARISSE: &quot;MISCHIA E TOUCHE PER TENERE FIJI SOTTO PRESSIONE&quot;

Home Senza categoria PARISSE: "MISCHIA E TOUCHE PER TENERE FIJI SOTTO PRESSIONE"

di Redazione 15/11/2013

IL CAPITANO INSIEME A CASTRO RAGGIUNGE I 100 CAPS ALLO ZINI DI CREMONA



“L’ESORDIO CON GLI ALL BLACKS AD HAMILTON RIMANE IL MIO RICORDO PIU’ CARO”



Cremona – Pioggia sulla vigilia di Italia v Fiji, secondo Cariparma Test Match dell’autunno 2013 che domani alle 15.00 (diretta Sky Sport 2), allo

“Zini” di Cremona, mette di fronte gli Azzurri di Jacques Brunel reduci dal brusco stop interno di Torino contro l’Australia e le Fiji sbarcate

in Italia dopo il 36-13 inflitto al Portogallo a Lisbona sabato scorso.



Le condizioni meteo hanno indotto l’organizzazione a coprire per tempo il prato dello “Zini”, che ospita il suo primo test internazionale, e

l’Italia ha così svolto il Captain’s Run al Centro Sportivo San Zeno dove Parisse e compagni si sono allenati per l’intera settimana.



Concluso l’allenamento, Parisse si è trasferito allo stadio per la conferenza prepartita: a ricevere il capitano azzurro, che domani taglia appena

trentenne il traguardo dei cento caps internazionali, l’assessore allo sport del Comune di Cremona Marcello Ventura, il Presidente dell’US

Cremonese Maurizio Calcinoni con una rapprentanza di atleti grigiorossi ed il capitano della Vanoli Basket Andrea Conti. Parisse ha regalato le maglie

autografate degli Azzurri, ricevendo in campo le divise ufficiali delle due principali espressioni dello sport cremonese.



Dopo le foto di rito, il numero otto dell’Italia si è concentrato sulla sfida di domani: “I cento caps con l’Italia? Sicuramente sarà un

momento emozionante, ma in tutta franchezza penso più alle difficoltà che ci aspettano domani. Per me e Castrogiovanni (anche lui a quota 100 in

Nazionale) sarà sicuramente un giorno speciale, ma passa tutto in secondo piano considerando che affrontiamo le Fiji, un avversario imprevedibile e

pericoloso che, con le proprie individualità, può creare qualcosa in ogni momento. Non sono certamente la squadra più organizzata che abbiamo

affrontato negli ultimi mesi, ma hanno giocatori in grado di fare la differenza. Di certo l’esordio, nel 2002 ad Hamilton, resta il mio ricordo più

caro: avevo diciotto anni, partii titolare contro gli All Blacks in Nuova Zelanda, sfidando atleti che sino a pochi mesi prima vedevo in

televisione”



“C’è voglia di riscatto nel gruppo dopo la brutta prestazione contro l’Australia – ha detto Parisse – ed in settimana ci siamo concentrati

sulla nostra difesa, che a Torino non è stata assolutamente all’altezza concedendo cinquanta punti ai Wallabies. Abbiamo il dovere di essere più

efficaci in questa fase di gioco e per questo abbiamo lavorato per correggere gli errori commessi. Fiji come ho detto è una squadra pericolosa, non

possiamo permetterci distrazioni”.



Anche la prova della mischia, all’Olimpico di Torino, è stata meno incisiva che in altre occasioni: “Non è andata malissimo, ma comunque al di

sotto delle aspettative. Potevamo far meglio ma sappiamo che da parte nostra e degli arbitri c’è bisogno di tempo per adattarsi alle nuove regole.

Di certo posso dire che la mischia ordinata, domani, sarà un settore dove puntiamo ad imporci, a mettere Fiji in difficoltà”.



In touche, contro i Wallabies, sono arrivati i migliori possessi italiani: “Cento per cento di possesso su nostro lancio, una rimessa rubata agli

avversari: è stato uno dei pochi punti positivi di sabato scorso. Domani dovremo confermarci in quest’area del gioco, togliere loro possessi,

mettere molta pressione” ha detto Parisse.



“Fiji viene dalla vittoria sul Portogallo ma ha messo in difficoltà grandi avversarie nel recente passato e gioca contro di noi la gara più

impegnativa del proprio tour. Anche per noi è una gara importante, abbiamo cominciato male e dobbiamo vincere per toglierci di dosso la pressione:

giocare bene e fare risultato, anche per approcciare nel migliore dei modi la partita del 23 a Roma, contro l’Argentina, che sarà ancora più

difficile”



Queste le formazioni in campo domani a Cremona:



Cremona, Stadio “Giovanni Zini” – sabato 16 novembre, ore 15.00



Cariparma Test Match – diretta Sky Sport 2



Italia: McLean; Venditti, Canale G., Morisi, Iannone; Orquera, Gori; Parisse (cap), Bergamasco Ma., Zanni; Bernabò, Geldenhuys; Castrogiovanni,

Ghiraldini, Rizzo



a disposizione: Giazzon, Aguero, Cittadini, Furno,Vosawai, Botes, Allan, Campagnaro



all. Brunel



Fiji: Talebula; Nagusa, Tikoirotuma, Nadolo; Nalaga; Bai, Kenatale; Matadigo, Qera (cap), Waqaniburotukula; Lewaravu, Naikatini; Somoca, Veikoso,

Yanuyanutawa



a disposizione: Namaralevu, Ma’afu, Saulo, Koyamaibole, Ravulo, Matawalu, Luveniyali, Delai



all. Male



arb. Hodges (Galles)



g.d.l. Peyper (Sudafrica), Montes (Uruguay)





TMO: Gauzins (Francia)







