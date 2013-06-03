PRE RADUNO NAZIONALE SEVEN A ROMA :IL 5 GIUGNO I 12 AZZURRI PER LIONE
di Redazione
03/06/2013
Roma, 3 giugno 2013 PRE RADUNO NAZIONALE SEVEN A ROMA IL 5 GIUGNO I 12 AZZURRI PER LIONE Roma - Sono ventitré gli atleti selezionati dal neo responsabile tecnico della Nazionale Seven, Andrew Vilk, e dal suo assistant coach, Fabio Gaetaniello, per il raduno che precede la prima tappa del torneo FIRA-AER di specialità, il “Grand Prix Series 2013”, di Lione (8/9 giugno). E’ il Centro di Preparazione Olimpica del CONI Giulio Onesti a Roma ad ospitare da questo pomeriggio gli allenamenti che si terranno fino al 5 giugno, data in cui verrà resa nota la lista dei dodici atleti che l’indomani partiranno alla volta della città francese. La seconda e terza tappa del GPS2013 sono in calendario il 14 e 15 settembre a Manchester (Inghilterra) ed il 21 e 22 settembre a Bucarest (Romania). Nella tappa di Lione gli Azzurri, inseriti nella Pool B, affronteranno nella fase di qualificazione Francia, Portogallo, Russia, Scozia e Germania. Di seguito la lista degli atleti convocati per il raduno dal 3 al 5 giugno: Nicolò ALBANO (Rugby Viadana) Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)* Guido BARION (Fiamme Oro Roma) Cristhian Roberto BECERRA (Pro Recco Rugby) Steven BORTOLUSSI (Petrarca Padova) Andrea BUONDONNO (ASD Rugby Lyons) Guido CALABRESE (Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta)* Marcello DE GASPARI (Fiamme Oro Roma) Daniele DI GIULIO (Rugby Città di Frascati)* Oliviero FABIANI (Mantovani Lazio) Nicolà FADALTI (Marchiol Mogliano) Matteo FALSAPERLA (L’Aquila Rugby 1936) Luca MARTINELLI (Zebre Rugby)* Gilberto PAVAN (Rugby Viadana) Kaine ROBERTSON (Rugby Viadana, 47 caps) Luciano RODRIGUEZ (Marchiol Mogliano) Federico SALERNO (CUS Genova)* Filippo SCALVI (Rugby Reggio)* Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* Diego VARANI (Mantovani Lazio) Sono stati invitati a partecipare agli allenamenti: Lorenzo Maria BRUNO (Mantovani Lazio) * Luigi Maria CONDEMI (Primavera Rugby) Luca FALSAPERLA (L’Aquila Rugby 1936) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=1908&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
