PRESENTATO AD AVEZZANO IL MATCH ITALIA-IRLANDA U20
13/03/2013
Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 13 marzo 2013 PRESENTATO AD AVEZZANO IL MATCH ITALIA-IRLANDA U20 Avezzano (AQ) - Questa mattina, presso la sala consiliare del comune di Avezzano, è stata presentata la partita di chiusura del 6 Nazioni Under 20 che vedrà gli Azzurrini di Gianluca Guidi affrontare i pari età dell’Irlanda: fischio d’inizio ore 19.00 di venerdì 15 marzo allo stadio dei Marsi di Avezzano. A fare gli onori di casa il Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio che ha iniziato col ringraziare Sonia Sorgi, presidente dell’Avezzano Rugby, la società organizzatrice dell’evento azzurro: “grazie al suo spirito di sacrificio, all’impegno e alla caparbietà, la presidente Sorgi ha portato nella nostra città un evento sportivo di cui andiamo orgogliosi, riuscendo a superare le mille difficoltà incontrate ed il periodo non dei migliori che la società e tutta l’economia in generale stanno attraversando. Invito quindi tutti gli appassionati di rugby e gli sportivi a godere della partita e delle tante iniziative collaterali che ci saranno”. Tra queste da non perdere il primo Torneo interregionale Scuole (categoria under 12), organizzato dal Comitato Regionale Abruzzese che si svolgerà presso lo stadio di Via dei Gladioli, con inizio alle ore 15.00; il concerto della Banda della Polizia di Stato, in scena al Castello Orsini (ore 16e45), dove avrà luogo l’immancabile Terzo Tempo. Presenti il presidente Angelo Trombetta e l’ex avanti de L’Aquila Rugby e della Nazionale Paolo Mariani, ricordati dalla presidente Sorgi tra i fondatori dell’Avezzano Rugby: “era il 1977 quando Angelo e Paolo, insieme, fondarono l’Avezzano Rugby: loro sono il nostro glorioso passato, un atleta come Giovanbattista Venditti, oggi impegnato nel raduno azzurro di Roma, è il nostro presente, e tutto il settore giovanile è il nostro futuro: andiamo avanti con l’obiettivo di contribuire, insieme ad altre importantissime istituzioni, prime fra tutte la famiglia e la scuola, ad un domani migliore per questi ragazzi. – ha dichiarato la presidente Sonia Sorgi - Di fronte al nostro movimento e, nonostante i problemi e le difficoltà incontrate, siamo felici che la Federazione ci abbia riconosciuto l’organizzazione di questo evento azzurro: un’intera giornata all’insegna dei valori e dello spettacolo del rugby” - ha concluso la presidente dell’Avezzano Rugby prima di passare la parola al team manager azzurro Andrea Duodo: “siamo onorati di giocare in una grande regione di rugby come l’Abruzzo. Ringrazio Sonia e tutto il comitato organizzatore per il lavoro svolto e l’affetto dimostrato nei nostri confronti; faremo del nostro meglio per affrontare la nazionale irlandese e per regalare una buona prestazione ed un vero e proprio spettacolo ai sostenitori che saranno presenti allo stadio dei Marsi di Avezzano” - ha dichiarato il team manager Duodo portando ai presenti il saluto del Presidente Gavazzi e di tutta la squadra. In chiusura l’appello del presidente Trombetta: “auguro sinceramente una grande riuscita dell’evento azzurro che rispecchi e ripaghi l’impegno e la passione mostrata da tutto il comitato organizzatore. Spero, inoltre, che in futuro la Federazione ci rinnovi la stessa fiducia così da portare ancora il grande rugby nella nostra regione” - ha concluso il presidente del CRA Angelo Trombetta. Al termine della conferenza stampa è stata inaugurata la mostra delle maglie del Museo del Rugby allestita per l’occasione nella bella cornice del Castello Orsini Colonna. Il Museo è nato grazie alla passione di Corrado Mattoccia, “custode del rugby” come ama definirsi, vanta oltre mille pezzi: maglie indossate dai campioni italiani e stranieri, del passato e del presente ed altri oggetti di varie tipologie, come cravatte, palloni, crest, gagliardetti, trofei, quadri, manifesti, libri. “Sono onorato e contento di portare 270 maglie fuori dal museo e dentro un ambiente importante come il Castello” - ha dichiarato Corrado Mattoccia. Nell’ambito delle iniziative legate alla partita internazionale tra Italia e Irlanda Under 20, sarà possibile visitare la mostra da martedì 12 a sabato 16 Marzo, dalle ore 09:00 alle ore 20:00, presso il Castello Orsini di Avezzano. Sito web del Museo: www.ilmuseodelrugby.it ( http://www.ilmuseodelrugby.it/ ) PROGRAMMA PER VENERDÌ 15 MARZO Ore 09:00 - Pinacoteca Castello Orsini (da martedì 12 a sabato 16, ore 09:00/20:00) Museo del Rugby. Esposizione delle maglie donate dai grandi campioni che hanno fatto la storia del rugby Ore 15:00 - Stadio del Rugby, Via dei Gladioli 1° Torneo Interregionale Scolastico “RUGBY DAY” Ore 16:45 - Castello Orsini Concerto della Banda della Polizia di Stato (ingresso gratuito) Ore 18:00 - Stadio dei Marsi Sfilata e Premiazione 1° Torneo Interregionale Scolastico “Rugby Day” Ore 19:00 - Stadio dei Marsi - MATCH La Banda della Polizia di Stato eseguirà gli inni nazionali ITALIA-IRLANDA Torneo 6 Nazioni 2013 U20 Ore 20:30 - Piazza Castello Terzo Tempo per i tifosi - St. Patrick Day - Organizzato dallo Studio54 e Noà - birra e musica dal vivo fino a tarda notte in onore degli ospiti Irlandesi. Ore 21:00 - Castello Orsini Terzo Tempo Ufficiale tra le Nazionali di Italia e Irlanda. Le delegazioni delle due nazionali, i giocatori, le Autorità e gli altri ospiti avranno l'occasione di degustare i piatti tipici abruzzesi preparati da Coldiretti, accompagnati dai vini della Cantina di Paterno, serviti dai Sommelier della Fisar. Info: [email protected] www.avezzanorugby.it Tel: 0863.32305
