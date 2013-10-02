PROCEDURE ACCREDITO STAMPA CARIPARMA TEST MATCH 2013
di Redazione
02/10/2013
RugbyCS, condividi su:
Federugby.it ( http://www.federugby.it )
#Faccedarugby ( http://www.faccedarugby.it )
Facebook FIR ( http://www.facebook.com/Federugby )
Twitter FIR ( http://www.federugby.it/twitter.com/Federugby )
02 Ottobre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
PROCEDURE ACCREDITO STAMPA CARIPARMA TEST MATCH 2013
Roma - L'Ufficio Stampa della FIR informa che è possibile formulare richiesta di accredito stampa i CARIPARMA TEST MATCH 2013 in programma nelle
seguenti date:
Italia – AUSTRALIA, Torino, Stadio Olimpico, 9 novembre 2013, h. 15.00
Italia – FIJI, Cremona, Stadio Zini, 16 novembre 2013, h. 15.00
Italia – ARGENTINA, Roma, Stadio Olimpico, 23 novembre 2013 h. 15.00
Come avvenuto in precedenza la procedura per richiedere l’accredito stampa è on line.
La pagina di registrazione è raggiungibile al seguente indirizzo web: http://fir.accreditationsystem.info/mediaaccreditation.asp (
http://fir.accreditationsystem.info/mediaaccreditation.asp ), o cliccando di seguito:
ACCREDITO STAMPA ON LINE ( http://fir.accreditationsystem.info/mediaaccreditation.asp )
Per chi si fosse già registrato in precedenza si precisa che non dovrà procedere con una “Nuova registrazione” ma cliccare sul pulsante
“Accesso/Modifica dati” ed immettere i dati richiesti, inseriti al momento della prima registrazione (Nome/Cognome/Data di nascita/password).
Prima di procedere con la compilazione on line del modulo vi preghiamo di fare attenzione alle note di seguito riportate:
DEAD LINE
Sarà possibile compilare la richiesta di accredito stampa entro le seguenti date:
28 ottobre 2013 per Italia – AUTRALIA
4 novembre 2013 per Italia – FIJI
11 novembre 2013 per Italia – ARGENTINA
Richieste pervenute oltre i termini fissati non verranno prese in considerazione.
Al termine della compilazione riceverete una comunicazione che vi confermerà l’avvenuta registrazione dei dati ma che non costituisce accettazione
dell’accredito.
LINEE GUIDE
Vi preghiamo di prendere visione delle linee guida ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=332 )per il rilascio
dell’accredito stampa in occasione di manifestazioni organizzate dalla FIR, presente nella sezione “Sala Stampa” di www.federugby.it (
http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=332 )
DOCUMENTI DA ALLEGARE
E’ necessario allegare al form on line una foto tessera in formato .jpg. e la lettera (in formato .jpg o .pdf) di formale richiesta accredito su
carta intestata e a firma del direttore di testata. L’invio di quest’ultimo documento è obbligatorio.
I fotografi dovranno, inoltre, allegare obbligatoriamente:
1) Copia in formato .jpg o .pdf della tessera professionale
2) Fotocopia delle pagine di almeno una pubblicazione dell'anno precedente o dell'anno in corso dove compaiono propri servizi fotografici inerente
l'attività sportiva rugbysitca
3) Formale impegno a pubblicare servizi sulla manifestazione (solo per i freelance)
4) Indicazione della/e testata/e giornalistiche (quotidiani o periodici con indirizzo completo e nome del direttore) per le quali il fotografo
dichiara di svolgere l'attività per l'accredito richiesto (solo per i freelance).
RITIRO ACCREDITO STAMPA
Per il ritiro dell’accredito sarà necessario presentarsi con documento di identità o la tessera professionale. Tempi e luoghi per il ritiro dei
pass stampa verranno comunicati successivamente via e-mail.
TV NON PROPRIETARIE DEI DIRITTI
Alle emittenti non proprietarie dei diritti TV non sarà consentito effettuare riprese durante le fasi di gioco. Agli operatori TV non sarà
consentito l’accesso alle tribune dello stadio (né alla Tribuna Stampa), pertanto durante le fasi di gioco il personale tecnico dovrà sostare
all’interno della sala stampa. Le emittenti non proprietarie dei diritti TV potranno effettuare riprese solo in occasione delle conferenze stampa
post match e nella zona mista.
TELEFONO
Le richieste di collegamento telefonico vanno indirizzate direttamente alla compagnia telefonica nazionale. Si prega di informare l’ufficio stampa
FIR in merito all’eventuale attivazione della linea telefonica.
F.I.R. - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - www.federugby.it
Simona De Toma
Ufficio Stampa
Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico 00194-Roma
Tel. +39.06.45.21.31.12
Fax +39.06.45.21.31.87
Mob. +39.339.3786245
@ [email protected]
( mailto:[email protected] )Web: www.federugby.it ( http://www.federugby.it )
Facebook FIR: facebook.com/Federugby
( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby ( http://www.twitter.com/federugby )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2176&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 ) |
Modifica la tua Iscrizione (
http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Fai click qui per visualizzare online (
http://www.federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=2176&key=9aa53ddb341d4e998f558018b3f697c0&subid=69-32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27&tmpl=component
)
Federugby.it ( http://www.federugby.it )
#Faccedarugby ( http://www.faccedarugby.it )
Facebook FIR ( http://www.facebook.com/Federugby )
Twitter FIR ( http://www.federugby.it/twitter.com/Federugby )
02 Ottobre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
PROCEDURE ACCREDITO STAMPA CARIPARMA TEST MATCH 2013
Roma - L'Ufficio Stampa della FIR informa che è possibile formulare richiesta di accredito stampa i CARIPARMA TEST MATCH 2013 in programma nelle
seguenti date:
Italia – AUSTRALIA, Torino, Stadio Olimpico, 9 novembre 2013, h. 15.00
Italia – FIJI, Cremona, Stadio Zini, 16 novembre 2013, h. 15.00
Italia – ARGENTINA, Roma, Stadio Olimpico, 23 novembre 2013 h. 15.00
Come avvenuto in precedenza la procedura per richiedere l’accredito stampa è on line.
La pagina di registrazione è raggiungibile al seguente indirizzo web: http://fir.accreditationsystem.info/mediaaccreditation.asp (
http://fir.accreditationsystem.info/mediaaccreditation.asp ), o cliccando di seguito:
ACCREDITO STAMPA ON LINE ( http://fir.accreditationsystem.info/mediaaccreditation.asp )
Per chi si fosse già registrato in precedenza si precisa che non dovrà procedere con una “Nuova registrazione” ma cliccare sul pulsante
“Accesso/Modifica dati” ed immettere i dati richiesti, inseriti al momento della prima registrazione (Nome/Cognome/Data di nascita/password).
Prima di procedere con la compilazione on line del modulo vi preghiamo di fare attenzione alle note di seguito riportate:
DEAD LINE
Sarà possibile compilare la richiesta di accredito stampa entro le seguenti date:
28 ottobre 2013 per Italia – AUTRALIA
4 novembre 2013 per Italia – FIJI
11 novembre 2013 per Italia – ARGENTINA
Richieste pervenute oltre i termini fissati non verranno prese in considerazione.
Al termine della compilazione riceverete una comunicazione che vi confermerà l’avvenuta registrazione dei dati ma che non costituisce accettazione
dell’accredito.
LINEE GUIDE
Vi preghiamo di prendere visione delle linee guida ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=332 )per il rilascio
dell’accredito stampa in occasione di manifestazioni organizzate dalla FIR, presente nella sezione “Sala Stampa” di www.federugby.it (
http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=332 )
DOCUMENTI DA ALLEGARE
E’ necessario allegare al form on line una foto tessera in formato .jpg. e la lettera (in formato .jpg o .pdf) di formale richiesta accredito su
carta intestata e a firma del direttore di testata. L’invio di quest’ultimo documento è obbligatorio.
I fotografi dovranno, inoltre, allegare obbligatoriamente:
1) Copia in formato .jpg o .pdf della tessera professionale
2) Fotocopia delle pagine di almeno una pubblicazione dell'anno precedente o dell'anno in corso dove compaiono propri servizi fotografici inerente
l'attività sportiva rugbysitca
3) Formale impegno a pubblicare servizi sulla manifestazione (solo per i freelance)
4) Indicazione della/e testata/e giornalistiche (quotidiani o periodici con indirizzo completo e nome del direttore) per le quali il fotografo
dichiara di svolgere l'attività per l'accredito richiesto (solo per i freelance).
RITIRO ACCREDITO STAMPA
Per il ritiro dell’accredito sarà necessario presentarsi con documento di identità o la tessera professionale. Tempi e luoghi per il ritiro dei
pass stampa verranno comunicati successivamente via e-mail.
TV NON PROPRIETARIE DEI DIRITTI
Alle emittenti non proprietarie dei diritti TV non sarà consentito effettuare riprese durante le fasi di gioco. Agli operatori TV non sarà
consentito l’accesso alle tribune dello stadio (né alla Tribuna Stampa), pertanto durante le fasi di gioco il personale tecnico dovrà sostare
all’interno della sala stampa. Le emittenti non proprietarie dei diritti TV potranno effettuare riprese solo in occasione delle conferenze stampa
post match e nella zona mista.
TELEFONO
Le richieste di collegamento telefonico vanno indirizzate direttamente alla compagnia telefonica nazionale. Si prega di informare l’ufficio stampa
FIR in merito all’eventuale attivazione della linea telefonica.
F.I.R. - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - www.federugby.it
Simona De Toma
Ufficio Stampa
Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico 00194-Roma
Tel. +39.06.45.21.31.12
Fax +39.06.45.21.31.87
Mob. +39.339.3786245
@ [email protected]
( mailto:[email protected] )Web: www.federugby.it ( http://www.federugby.it )
Facebook FIR: facebook.com/Federugby
( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby ( http://www.twitter.com/federugby )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2176&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 ) |
Modifica la tua Iscrizione (
http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Fai click qui per visualizzare online (
http://www.federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=2176&key=9aa53ddb341d4e998f558018b3f697c0&subid=69-32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27&tmpl=component
)
Articolo Precedente
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI I GIORNATA
Articolo Successivo
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 093-2013
Redazione