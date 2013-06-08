Home Senza categoria QUARANTA ORE DI RUGBY AZZURRO, TRA TELEVISIONE, STREAMING E SOCIAL MEDIA

QUARANTA ORE DI RUGBY AZZURRO, TRA TELEVISIONE, STREAMING E SOCIAL MEDIA

di Redazione 08/06/2013

NOVANTASEI GLI AZZURRI IN CAMPO TRA DURBAN, BUCAREST, TEMUCO E LIONE

Roma - Dalle 17 di oggi alle 23 di domani l’Italia del rugby scende in campo con tutte le sue quattro Nazionali Seniores maschili: inizia in

mattinata l’Italia 7s di Andy Vilk e Fabio Gaetaniello, impegnata tra sabato mattina e domenica pomeriggio a Lione nella tappa inaugurale del Grand

Prix FIRA di specialità.

Girone di ferro per l’Italseven che trova nella Pool B il Portogallo, i padroni di casa della Francia, la Russia, la Scozia e la Germania.

Copertura integrale in diretta streaming sul sito FIRA per il torneo di Lione, appuntamento fondamentale per inaugurare il nuovo corso azzurro nel 7s

maschile:

Clicca qui per seguire in diretta il Grand Prix FIRA 7s di Lione

Dalla Francia al Sudafrica, dove al Kings Park di Durban, capitale dello stato del Natal, la Nazionale Maggiore di Jacques Brunel affronta questo

pomeriggio alle 17.15 gli Springboks sudafricani, seconda forza del ranking internazionale (l’Italia è al momento dodicesima) nel primo turno delle

Castle Lager Series, il quadrangolare estivo che vede gli Azzurri impegnati sino al prossimo 22 giugno insieme a Sudafrica, Scozia e Samoa.

Il big-match tra Parisse&C. ed i due volte Campioni del Mondo sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport 2 a partire dalle 17 di questo pomeriggio e

potrà inoltre essere seguito sull’account twitter ufficiale della FIR (twitter.com/federugby). Gli hashtag della partita sono #RSAvITA e #tour2013

Subito dopo il fischio finale di Durban, l’azione si sposterà all’Arcul de Triumph di Bucarest, ormai sede abituale della IRB Nations Cup che

vede impegnate le squadre cadette di Italia ed Argentina e le prime squadre di Russia e Romania.

Alle 19 l’Italia Emergenti di Andrea Sgorlon e capitan Andrea De Marchi inaugura la propria stagione internazionale sfidando i Jaguars argentini in

diretta sulla tv di stato rumena:

Clicca qui per lo streaming di Italia Emergenti v Argentina Jaguars

L’Italia U20 allenata da Gianluca Guidi, invece, dovrà aspettare sino a domani sera (17 locali, 23 in Italia) per scendere in campo a Temuco (Cile)

nella Finale del Junior World Rugby Trophy, il Mondiale “B” di categoria valido per la promozione nel Junior World Championship 2014 in Nuova

Zelanda.

Gli Azzurrini capitanati da Angelo Esposito, dopo le vittorie su Namibia, Cile e Portogallo devono superare l’insidioso Canada, a sua volta reduce

da tre vittorie nella fase a gironi, per alzare per la seconda volta il Trophy e conquistare il ritorno nel torneo d’elite.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da TemucoTV (www.temucotv.com) e potrà essere seguita sull’account Twitter della FIR. Gli hashtag

