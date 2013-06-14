Home Senza categoria QUATTRO NAZIONALI IN CAMPO NEL WEEK-END: COME SEGUIRLE

QUATTRO NAZIONALI IN CAMPO NEL WEEK-END: COME SEGUIRLE

di Redazione 14/06/2013

RUGBY AZZURRO, COME SEGUIRE LE QUATTRO NAZIONALI IN CAMPO NEL WEEK-END

Nelspruit (Sudafrica) – Ancora un week-end denso di impegni per le Nazionali azzurre, di scena su molteplici fronti a livello internazionale: dalla

Nazionale Maggiore impegnata nelle Castle Lager Series sudafricane agli Emergenti di scena a Bucarest nella Nations Cup passando per le due

rappresentative “Seven” sono quattro le compagini azzurre che scenderanno in campo nel fine settimana e tutte potranno essere seguite in diretta

televisiva, in diretta streming o sui social media federali.

Di seguito un riepilogo degli appuntamenti delle Squadre Nazionale nel fine settimana e delle relative coperture televisive:

Nazionale Maggiore – Castle Lager Series 2013 - sabato 15 giugno

L’Italia di Jacques Brunel affronta Samoa alle 14.15 di sabato, al “Mbombela Stadium” di Nelspruit, nella seconda tappa del tour estivo

sudafricano che vede Parisse e compagni impegnati nel quadrangolare Castle Lager Series. Dopo la sconfitta contro gli Springboks, l’Italia insegue

la prima vittoria nella finestra internazionale di fine stagione affrontando la settima forza del ranking IRB.

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2 (telecronaca di Antonio Raimondi, commento tecnico di Vittorio Munari) mentre il

live-tweeting del match sarà disponibile sull’account Twitter ufficiale della FIR (www.twitter.com/federugby) . Gli hashtag ufficiali del match

sono #ITAvSAM e #tour2013

Selezione Italiana 7s maschile – Roma Sevens - venerdì 14 e sabato 15 giugno

La Selezione Italiana 7s maschile è impegnata da stamattina e sino a domani sera nel torneo internazionale “Roma Seven” che si disputa presso il

Campo dell’Unione di Roma. Le fasi finali della manifestazione saranno trasmesse in diretta da Rai Sport 2 dalle 22 di domani sino alla Finalissima,

con conclusione prevista intorno all’una di mattina. In attesa della diretta tv, il live-tweeting della manifestazione è disponibile sull’account

twitter del torneo, twitter.com/romasevens

Nazionale Italiana 7s femminile – Grand Prix FIRA - sabato 15 e domenica 16 giugno

Settime nella prima tappa del Grand Prix FIRA di specialità, due settimane fa a Brive, le Azzurre del rugby a sette provano a migliorarsi sotto il

sole di Marbella, in Spagna, dove tra sabato e domani va in onda il secondo torneo del circuito europeo.

Nella fase a gironi, tra sabato e domenica mattina, la squadra di Andrea Di Giandomenico affronta Russia, Spagna, Olanda, Galles ed Ucraina.

Tutto il torneo può essere seguito in diretta streaming cliccando sul link sottostante dalla mattina di sabato:

Grand Prix FIRA di Marbella – diretta streaming

Nazionale Emergenti – IRB Nations Cup - domenica 16 giugno

Dopo essersi visti sfuggire l’IRB Nations Cup 2012 nelle battute finali della sfida alla Romania padrona di casa, gli Azzurri dell’Italia

Emergenti hanno, domenica sera, la possibilità di rifarsi ad un anno esatto di distanza. Battute Argentina Jaguars e Russia nelle prime due giornate

dell’IRB Nations Cup di Bucarest, gli uomini di Andrea Sgorlon affrontano ancora una volta i rumeni padroni di casa nella partita che vale la

vittoria nella manifestazione.

Si gioca alle 21 locali (le 20 in Italia) allo Stadium Arcul de Triumf di Bucarest, la diretta streaming è disponibile cliccando sul link

sottostante:

Romania v Italia Emergenti – Finale IRB Nations Cup – diretta streaming







