[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT, IL PALINSESTO DI SPORTITALIA PER LE SEMIFINALI

di Redazione

07/05/2013

RABODIRECT, IL PALINSESTO DI SPORTITALIA PER LE SEMIFINALI
Roma – SportItalia ha ufficializzato il palinsesto per le semifinali di RaboDirect PRO12 in calendario venerdì 11 e sabato 12 maggio: venerdì alle
23.00 differita su SportItalia 2 per la gara tra Ulster e Scarlets, sabato diretta alle 20.35 , sullo stesso canale, per Leinster v Glasgow Warriors.
Questo il palinsesto in sintesi:
RaboDirect Pro12 – semifinale – venerdì 10.05.12 – ore 23.00 – differita SportItalia2
Ulster v Scarlets
RaboDirect Pro12 – semifinale – sabato 11.05.12 – ore 20.35 – diretta SportItalia2
Leinster v Glasgow Warriors


[RUGBY NOTIZIE] RAI SPORT 2, MODIFICA PALINSESTO ESTRA I CAVALIERI PRATO v CAMMI CALVISANO

[RUGBY NOTIZIE] SCOZIA, I CONVOCATI PER IL QUADRANGOLARE ESTIVO IN SUDAFRICA

