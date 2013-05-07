[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT, IL PALINSESTO DI SPORTITALIA PER LE SEMIFINALI
di Redazione
07/05/2013
RABODIRECT, IL PALINSESTO DI SPORTITALIA PER LE SEMIFINALI
Roma – SportItalia ha ufficializzato il palinsesto per le semifinali di RaboDirect PRO12 in calendario venerdì 11 e sabato 12 maggio: venerdì alle
23.00 differita su SportItalia 2 per la gara tra Ulster e Scarlets, sabato diretta alle 20.35 , sullo stesso canale, per Leinster v Glasgow Warriors.
Questo il palinsesto in sintesi:
RaboDirect Pro12 – semifinale – venerdì 10.05.12 – ore 23.00 – differita SportItalia2
Ulster v Scarlets
RaboDirect Pro12 – semifinale – sabato 11.05.12 – ore 20.35 – diretta SportItalia2
Leinster v Glasgow Warriors
Redazione