[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT, IL PALINSESTO DI SPORTITALIA PER LE SEMIFINALI

di Redazione 07/05/2013

Roma – SportItalia ha ufficializzato il palinsesto per le semifinali di RaboDirect PRO12 in calendario venerdì 11 e sabato 12 maggio: venerdì alle

23.00 differita su SportItalia 2 per la gara tra Ulster e Scarlets, sabato diretta alle 20.35 , sullo stesso canale, per Leinster v Glasgow Warriors.

Questo il palinsesto in sintesi:

RaboDirect Pro12 – semifinale – venerdì 10.05.12 – ore 23.00 – differita SportItalia2

Ulster v Scarlets

RaboDirect Pro12 – semifinale – sabato 11.05.12 – ore 20.35 – diretta SportItalia2

Leinster v Glasgow Warriors







