(RUGBY NOTIZIE) RABODIRECT PRO 12. QUINTO TURNO
di Redazione
30/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.09.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 30 settembre 2011 RABODIRECT PRO 12. IL PROGRAMMA DEL QUINTO TRUNO. LA BENETTON TREVISO TROVA I GALLESI DELLO SCARLERTS MENTRE GLI AIRONI RUGBY IL LEINSTER Per il quinto turno della RaboDirect Pro 12, a Treviso, sabato 1 ottobre ore 15.00, la Benetton troverÃ i gallesi degli Scarlets, con i quali Ã¨ appaiata a quota 6 in classifica, mentre gli Aironi Rugby, faranno visita agli irlandesi del Leinster. Inizio della gara fissato per satato 1 ottobre alle ore 18.00 locali. Grande attesa a Treviso, dove si ricorda lâemozionante vittoria della scorsa stagione quando i trevigiani fecero bottino pieno superando gli Scarlets per 34-28. ArbitrerÃ lâirlandese David Wilkinson assistito dai giudici di linea italiani Matteo Liperini e Simone Colantonio. Per gli Aironi Rugby la trasferta di Dublino Ã¨ irta di insidie. Due i precedenti nel torneo e tutti a vantaggio per il Leinsters. ArbitrerÃ lâitaliano Marius Mitrea, con gli assistenti Colgan e Hermin della federazione Irlandese. DALLE SEDI Pochi cambiamenti e scelte pressochÃ¨ obbligate per il Benetton Treviso che affronta domani alle 15 allo Stadio Monigo gli Scarlets nella quinta giornata del RaboDirect PRO12. La formazione gallese evoca piacevoli ricordi al team di Franco Smith, che proprio contro il XV allenato da Nigel Davies esordÃ¬ lo scorso anno nel torneo celtico, con una vittoria passata alla storia il 4 settembre 2010. I Leoni arrivano, inoltre, da un altro momento chiave per il rugby italiano, la prima vittoria allâestero nella manifestazione, ottenuta venerdÃ¬ scorso contro i Warriors a Glasgow. Pochi i cambi nelle file dei biancoverdi rispetto allâultimo incontro. Tra i trequarti nessuna modifica e Smith conferma anche allâala Tommaso Iannone, dopo la buona prova offerta al Firhill. Le uniche modifiche sostanziali riguardano la prima linea, dove Enrico Ceccato sostituisce Diego Vidal ed Augusto Allori subentra a Pedro Di Santo, sostituito anche in panchina dallâesordiente Carlo Fazzari, pilone arrivato a Treviso in estate da Padova. Treviso: 15 Ludovico Nitoglia; 14 Tommaso Iannone; 13 Ezio Galon; 12 Luca Morisi; 11 Brendan Williams; 10 Kristopher Burton; 9 Alberto Chillon; 8 Marco Filippucci 7 Francesco Minto; 6 Manoa Vosawai; 5 Benjamin Vermaak; 4 Antonio Pavanello (capitano); 3 Augusto Allori; 2 Enrico Ceccato; 1 Michele Rizzo. In panchina: 16 Diego Vidal;: 17 Matteo Muccignat; 18 Carlo Fazzari; 19 Valerio BernabÃ²; 20 Gonzalo PadrÃ²; 21 Willem De Waal; 22 Simon Picone 23 Alberto Di Bernardo; Head Coach: Franco Smith. Scarlets: Newton; Le. Williams, Reynolds, Maule, Li. Williams; A. Thomas, Tipuna; Morgan, Pugh, McCusker; Welch, Reed; R. Thomas, Phillips, I. Thomas. A disp.: Hawkins, John, Jones, Price, Edwards, G. Davies, Warren, Ford. All. N. Davies. MEDIANA INEDITA CON KEATS E TEBALDI PER LA TRASFERTA DI DUBLINO Squadra che vinceâ¦ si cambia. Sono diverse, infatti, le novitÃ nella formazione degli Aironi che domani sera alle 18 locali (le 19 in Italia) affronterÃ il Leinster a Dublino. La partita non sarÃ trasmessa da alcuna tv. Dopo il successo contro Edimburgo, lo staff tecnico ha optato per alcuni cambi, sia per far fronte a qualche acciacco, che per dare un primo riposo a chi finora ha giocato di piÃ¹. Come, ad esempio, Naas Olivier. Sempre in campo per 80 minuti nelle prime quattro partite di RaboDirect Pro12, lâapertura sudafricana â Man of the match la scorsa settimana â partirÃ invece dalla panchina al Royal Dublin Society nella partita diretta dallâitaliano Marius Mitrea. Con Alberto Benettin infortunato, in mediana ecco allora lâinedita coppia formata da Tito Tebaldi allâapertura e da Tyson Keats a numero 9. Per il neozelandese sarÃ la prima apparizione da titolare dopo i 3 minuti giocati al debutto a Newport. Resta invece immutata la linea dei trequarti, con Ruggero Trevisan estremo, Sinoti Sinoti e Giovanbattista Venditti alle ali la coppia Roberto Quartaroli-Gabriel Pizarro ai centri. Tre cambi, invece, nel pacchetto di mischia. Due di questi riguardano la terza linea, dove rientra Josh Sole come blinside flanker e Simone Favaro sul lato aperto di nuovo titolare dopo nove mesi. Ultima variazione rispetto a sabato scoro in prima linea, dove anche Alberto De Marchi fa il suo esordio stagionale da titolare al posto di Matias Aguero. In panchina vanno Davide Giazzon, lo stesso Aguero, Luca Redolfini, Filippo Cazzola, Filippo Ferrarini, Naas Olivier e Gilberto e Riccardo Pavan. LA FORMAZIONE 15 Ruggero Trevisan; 14 Sinoti Sinoti, 13 Roberto Quartaroli, 12 Gabriel Pizarro, 11 Giovanbattista Venditti; 10 Tito Tebaldi, 9 Tyson Keats; 8 Nick Williams, 7 Simone Favaro, 6 Josh Sole; 5 George Biagi, 4 Joshua Furno; 3 Fabio Staibano, 2 Roberto Santamaria (cap), 1 Alberto De Marchi. A disposizione: 16 Davide Giazzon, 17 Matias Aguero, 18 Luca Redolfini, 19 Filippo Cazzola, 20 Filippo Ferrarini, 21 Naas Olivier, 22 Gilberto Pavan, 23 Riccardo Pavan. All.: Rowland Phillips. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
