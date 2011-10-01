(RUGBY NOTIZIE) RABODIRECT PRO 12. VINCE LA BENETTON TREVISO
di Redazione
01/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 01 ottobre2011 RABODIRECT PRO 12. LA BENETTONN TREVISO CENTRA IL SUCCESSO BATTENDO GLI SCARLETS PER 20-10 Dopo la prima all'estero, successo anche casalingo per il Benetton Treviso, che vince sugli Scarlets cosÃ¬ come avvenuto al debutto celtico la scorsa stagione. Al 3' parte in maniera rischiosa il Benetton. McCusker si infila abilmente tra Michele Rizzo e Benjamin Vermaak e serve Rhys Thomas che puÃ² correre fino alla meta, ma viene fermato ad un passo da una "francesina". Palla fuori immediatamente e Welch sembra potersi allungare, ma l'arbitro Wilkinson ferma il gioco per un "velo". Al 6' prima occasione per muovere il punteggio con un calcio per "affossamento" a favore degli Scarlets, ma Newton dalla distanza coglie il palo. Al 10' Manoa Vosawai si guadagna gli applausi dello stadio con un buon avanzamento, la palla arriva a Kris Burton che prova il drop senza fortuna. Pochi minuti piÃ¹ tardi, buona azione sull'asse Chillon-Nitoglia, con l'estremo che ricicla abilmente per il mediano di mischia che prova a scavalcare Newton con un calcetto, ma colpisce l'avversario. I biancoverdi giocano velocemente la rimessa laterale e ottengono una punizione per "fuorigioco". E', perÃ², la giornata dei pali e anche Burton non fa eccezione. La stessa apertura, comunque, riesce a recuperare l'ovale e a consentire un nuovo attacco ai suoi. Antonio Pavanello riceve al largo da Ezio Galon, ma non trova Brendan Williams rimasto ormai solo lungo la linea laterale e l'azione sfuma. Nulla da segnalare fino al 29' con le due squadre che continuano a studiarsi e a subire il gran caldo della giornata trevigiana. A segnare i primi punti dell'incontro Ã¨ l'estremo gallese Newton con un piazzato concesso per un fallo in mischia. Il match si conferma equilibrato al 37' quando Kris Burton pareggia i conti approfittando di un'entrata laterale di Rhys Thomas, che rimedia anche un cartellino giallo. All'ultimo minuto i Leoni sfornano una grande novitÃ , invece di subire, realizzano la meta del vantaggio con Ludovico Nitoglia. L'azione nasce da un'invenzione del solito Brendan Williams che si infila tra gli avversari e li semina come birilli prima di servire il compagno lanciato in meta. La prima frazione di gioco si chiude cosÃ¬, grazie anche alla trasformazione di Kris Burton, sul 10-3 per i padroni di casa. Per un vizio che cambia, arriva perÃ² uno che non si vuole abbandonare. I biancoverdi subiscono subito la meta ad inizio ripresa, con Lee Williams che fa il break e serve l'omonimo Liam che deve praticamente solo schiacciare. Il XV della Marca reagisce subito di nuovo con Brendan Williams, ma l'azione sfuma poi per un passaggio sbagliato e si resta sul 10-10. Al 7' della ripresa, ancora il Dingo incanta Monigo. Con un'azione solitaria lascia sul posto quattro rivali e serve Burton che calcia a scavalcare e per poco non riesce a riprendere palla e a segnare. Lo stesso mediano di apertura si fa tuttavia perdonare tre minuti piÃ¹ tardi realizzando il nuovo sorpasso dalla piazzola: 13-10. Treviso si trasforma in un one man show, con Brendan Williams che fa alzare alto il coro "Dingo Dingo" intercettando un pallone rischioso e volando indisturbato in meta al 16', confermandosi sicuramente il migliore in campo. Al 21' Newton fallisce un tentativo dalla distanza, decisamente troppo corto, e il risultato non cambia e rimane sul 20-10. Lo score, perÃ², non si muove piÃ¹ fino alla fine. Il Benetton Treviso trionfa e si gode il meritato applauso del pubblico trevigiano. IL TABELLINO BENETTON TREVISO: Nitoglia; Iannone (st 34' Di Bernardo), Galon, Morisi (st 21' De Waal), B. Williams; Burton, Chillon (st 29' Picone); Filippucci, Minto, Vosawai (st 9' PadrÃ²); Vermaak (st 29' BernabÃ²), A. Pavanello; Allori (st 9' Muccignat), Ceccato (st 9' Vidal), Rizzo (st 21' Fazzari). All. Smith. SCARLETS: Newton; Le. Williams, Reynolds (st 34' Price), Maule (st 18' Warren), Li. Williams (st 30' Ford); A. Thomas, Tipuna (st 11' G. Davies); Morgan, Pugh, McCusker; Welch, Reed (st 10' Edwards); R. Thomas (st 27' Jones), Phillips (st 34' Hawkins), I. Thomas (st 11' John). All. N. Davies. MARCATORI: pt 29' Newton p.; 37' Burton p.; 40' Nitoglia meta tr. Burton; st 2' Li. Williams tr. Newton; 10' Burton p.; 16' B. Williams meta tr. Burton. ARBITRO: Wilkinson della Federazione Irlandese. NOTE: pt 10-3; cartellino giallo a: R. Thomas (pt 36'); spettatori: 3500 circa; man of the match: Brendan Williams (Benetton Treviso); calciatori: Benetton Treviso (Burton 4/5), Scarlets (Newton 2/4); punti in classifica: Benetton Treviso 4, Scarlets 0. (In collaborazione con ufficio stampa Benetton Treviso Rugby) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. PRIMO TURNO, GLI ANTICIPI
Articolo Successivo
"UN OTTAVO DI FINALE"
Redazione