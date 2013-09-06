[RUGBY NOTIZIE RABODIRECT PRO12 AL VIA, DOMANI ORE 19.30 DIRETTA ITALIA2 BENETTON TREVISO v OSPREYS
di Redazione
06/09/2013
RABODIRECT PRO12, LA PRIMA DIRETTA ITALIA2 E’ BENETTON v OSPREYS
APPUNTAMENTO ALLE ORE 19.30, STASERA SCANZIANI AL TG SPORT MEDIASET
ZEBRE IN TRASFERTA A GALWAY, ESORDIO STAGIONALE CONTRO IL CONNACHT
Roma – Il derby celtico di questa sera (ore 19.05 locali, 20.05 in Italia) tra gli Scarlets gallesi ed i campioni in carica irlandesi del Leinster
inaugura il RaboDirect PRO12 2013/2014, torneo che segna il quarto anno di partecipazione delle squadre italiane.
Che, invece, dovranno attendere domani per fare il proprio debutto stagionale: le Zebre (ore 17 locali, 18 in Italia) saranno di scena a Galway
(diretta twitter su @connachtrugby) mentre alle 19.30 allo Stadio Monigo la Benetton Treviso riceverà gli Ospreys gallesi nella gara che segna il
debutto del torneo sul canale digitale terrestre di Mediaset, Italia 2. La telecronaca sarà affidata a Daniele Piervincenzi, il commento tecnico a
Pietro Scanziani, quest’ultimo questa sera ospite del TG Sport Mediaset in onda dalle 19.00.
RaboDirect PRO12 – I giornata – 07.09.13 – ore 19.30 – diretta Italia 2
Benetton Treviso v Ospreys
