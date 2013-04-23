Loading...

[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, BENETTON v CONNACHT - VENERDI' DIFFERITA SPORTITALIA 2 ORE 23.00

Redazione

di Redazione

23/04/2013

RABODIRECT PRO12, BENETTON v CONNACHT - VENERDI' DIFFERITA SPORTITALIA 2 ORE 23.00
Roma – Il match tra Benetton Treviso e Connacht, recupero della diciannovesima giornata di RaboDirect PRO12 originariamente in programma il 30 marzo
allo Stadio Monigo e riprogrammata per le ore 20.30 di venerdì 26 aprile sarà trasmessa in differita alle ore 23.00 da SportItalia 2.
RaboDirect PRO12, recupero XIX giornata – 26.04.13 – ore 20.30
Differita SportItalia 2 – ore 23.00
Benetton Treviso v Connacht


