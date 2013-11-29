Loading...

RABODIRECT PRO12, DOMANI DOPPIA DIRETTA ITALIA2 PER IL NONO TURNO

29/11/2013

Roma – Doppio appuntamento in diretta con il RaboDirect PRO12 domani pomeriggio su Italia2: il canale in chiaro di Mediaset trasmetterà alle ore 15
dal “XXV Aprile” di Parma la sfida tra le Zebre ed i nordirlandese dell’Ulster, mentre alle 17 è in palinsesto la gara del Monigo tra la
Benetton Treviso ed i Cardiff Blues.

RaboDirect PRO12 – XIX giornata – 30.11.13 – ore 15.00 – diretta Italia2

Zebre Rugby v Ulster Rugby

RaboDirect PRO12 – XIX giornata – 30.11.13 – ore 17.00 – diretta Italia2


Benetton Treviso v Cardiff Blues


