RABODIRECT PRO12, DOMENICA DIRETTA BENETTON v LEINSTER SU ITALIA 2

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2013

Roma – Torna domenica, dopo tre settimane di pausa, l’appuntamento con il RaboDirect PRO12 e le telecamere di Italia2 si accendono sullo Stadio di
Monigo dove la Benetton Treviso affronta i Campioni in carica irlandesi del Leinster nell’ottava giornata del torneo celtico.

Diretta dalle 14.50 sul canale digitale terrestre del gruppo Mediaset che, lunedì alle 13.40, propone anche la differita di Cardiff v Munster.

Questo il palinsesto in sintesi:

RaboDirect PRO12 - VIII giornata – 24.11.13 – ore 15.00 – diretta Italia 2

Benetton Treviso v Leinster

RaboDirect PRO12 – VIII giornata – 25.11.13 – ore 13.40 – differita Italia 2


Cardiff Blues v Munster


