[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, FINALE ULSTER V LEINSTER SABATO SU SPORTITALIA 2

di Redazione 21/05/2013

RABODIRECT PRO12, FINALE ULSTER V LEINSTER SABATO SU SPORTITALIA 2

Roma – Il derby delle capitali d’Irlanda tra i dublinesi del Leinster ed il XV di Ulster, sfida che sabato assegna il RaboDirect PRO12 2012/2013,

sarà trasmesso in diretta in Italia su SportItalia 2 alle ore 17.45.







