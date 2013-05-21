[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, FINALE ULSTER V LEINSTER SABATO SU SPORTITALIA 2
di Redazione
21/05/2013
RABODIRECT PRO12, FINALE ULSTER V LEINSTER SABATO SU SPORTITALIA 2
Roma – Il derby delle capitali d’Irlanda tra i dublinesi del Leinster ed il XV di Ulster, sfida che sabato assegna il RaboDirect PRO12 2012/2013,
sarà trasmesso in diretta in Italia su SportItalia 2 alle ore 17.45.
