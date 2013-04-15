[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, IL PALINSESTO DI SPORTITALIA - XXI GIORNATA
di Redazione
15/04/2013
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO XXI GIORNATA
Roma – Doppia diretta su SportItalia 2 nel week-end del 19-21 aprile per le formazioni italiane impegnate nel RaboDirect PRO12: venerdì sera alle
20.30, al Monigo di Treviso, la Benetton ospita gli scozzesi dell’Edinburgo mentre domenica pomeriggio alle 16.00 le Zebre abbandonano per un turno
il “XXV Aprile” di Parma e scendono in campo allo “Stadio del Tricolore” di Reggio Emilia affrontando il Leinster Campione d’Europa:
l’incasso del match sarà devoluto a favore delle popolazione emiliane colpite dal terremoto del maggio scorso.
Questo il palinsesto in sintesi:
RaboDirect PRO12 – XXI giornata – 19.04.13 – ore 20.30 – diretta SportItalia 2
Benetton Treviso v Edinburgo
RaboDirect PRO12 – XXI giornata – 21.04.13 – ore 16.00 – diretta SportItalia 2
Zebre Rugby v Leinster
Roma – Doppia diretta su SportItalia 2 nel week-end del 19-21 aprile per le formazioni italiane impegnate nel RaboDirect PRO12: venerdì sera alle
20.30, al Monigo di Treviso, la Benetton ospita gli scozzesi dell’Edinburgo mentre domenica pomeriggio alle 16.00 le Zebre abbandonano per un turno
il “XXV Aprile” di Parma e scendono in campo allo “Stadio del Tricolore” di Reggio Emilia affrontando il Leinster Campione d’Europa:
l’incasso del match sarà devoluto a favore delle popolazione emiliane colpite dal terremoto del maggio scorso.
Questo il palinsesto in sintesi:
RaboDirect PRO12 – XXI giornata – 19.04.13 – ore 20.30 – diretta SportItalia 2
Benetton Treviso v Edinburgo
RaboDirect PRO12 – XXI giornata – 21.04.13 – ore 16.00 – diretta SportItalia 2
Zebre Rugby v Leinster
Articolo Precedente
PROGRAMMA STAMPA 16-21 APRILE 2013
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] EUROPEI FIRA 7s U19, L'ITALIA VINCE IL PLATE ED E' QUINTA
Redazione