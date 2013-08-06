RABODIRECT PRO12, LE ITALIANE IN CAMPO DA SABATO 7 SETTEMBRE

RABODIRECT PRO12, LE ITALIANE IN CAMPO DA SABATO 7 SETTEMBREBENETTON RICEVE GLI OSPREYS, LE ZEBRE FANNO VISITA AL CONNACHTI DUE DERBY ITALIANI IN CALENDARIO IL 28 DICEMBRE ED IL 4 GENNAIODublino – La quarta stagione italiana nel RaboDirect PRO12 prende il via sabato 7 settembre dallo Sportsground di Galway, casa del Connacht, dovealle 17.00 locali (18 in Italia) le Zebre guidate da Andrea Cavinato faranno il proprio esordio stagionale. Alle 19.30, al Monigo, sarà invece laBenetton Treviso a fare il proprio debutto davanti al pubblico di casa ricevendo i gallesi degli Ospreys, nuova squadra del mediano di mischiaparmense Tito Tebaldi: il comitato organizzatore ha ufficializzato oggi date ed orari delle prime dodici giornate della stagione regolare del torneoceltico.Clicca qui per il calendario del RaboDirect PRO12La settimana seguente, nel secondo turno, le Zebre inaugureranno il rinnovato Stadio XXV Aprile di Parma venerdì 13 settembre alle ore 19.30 controla red army irlandese del Munster, mentre l’indomani alle 18.30 locali (19.30 in Italia) la Benetton sarà di scena a Llanelli contro gli Scarletsgallesi.Il periodo natalizio, come è ormai tradizione del RaboDirect PRO12, porterà con sé i due derby italiani: sabato 28 dicembre alle 15.00 a Monigo laBenetton Treviso riceverà le Zebre per poi ricambiare la visita sabato 4 gennaio, alla stessa ora, al XXV Aprile.