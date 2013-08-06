RABODIRECT PRO12, LE ITALIANE IN CAMPO DA SABATO 7 SETTEMBRE
di Redazione
06/08/2013
rabodirectpro12_calendario20132014_fixtures.pdf
RABODIRECT PRO12, LE ITALIANE IN CAMPO DA SABATO 7 SETTEMBRE
BENETTON RICEVE GLI OSPREYS, LE ZEBRE FANNO VISITA AL CONNACHT
I DUE DERBY ITALIANI IN CALENDARIO IL 28 DICEMBRE ED IL 4 GENNAIO
Dublino – La quarta stagione italiana nel RaboDirect PRO12 prende il via sabato 7 settembre dallo Sportsground di Galway, casa del Connacht, dove
alle 17.00 locali (18 in Italia) le Zebre guidate da Andrea Cavinato faranno il proprio esordio stagionale. Alle 19.30, al Monigo, sarà invece la
Benetton Treviso a fare il proprio debutto davanti al pubblico di casa ricevendo i gallesi degli Ospreys, nuova squadra del mediano di mischia
parmense Tito Tebaldi: il comitato organizzatore ha ufficializzato oggi date ed orari delle prime dodici giornate della stagione regolare del torneo
celtico.
Clicca qui per il calendario del RaboDirect PRO12
La settimana seguente, nel secondo turno, le Zebre inaugureranno il rinnovato Stadio XXV Aprile di Parma venerdì 13 settembre alle ore 19.30 contro
la red army irlandese del Munster, mentre l’indomani alle 18.30 locali (19.30 in Italia) la Benetton sarà di scena a Llanelli contro gli Scarlets
gallesi.
Il periodo natalizio, come è ormai tradizione del RaboDirect PRO12, porterà con sé i due derby italiani: sabato 28 dicembre alle 15.00 a Monigo la
Benetton Treviso riceverà le Zebre per poi ricambiare la visita sabato 4 gennaio, alla stessa ora, al XXV Aprile.
RABODIRECT PRO12, LE ITALIANE IN CAMPO DA SABATO 7 SETTEMBRE
BENETTON RICEVE GLI OSPREYS, LE ZEBRE FANNO VISITA AL CONNACHT
I DUE DERBY ITALIANI IN CALENDARIO IL 28 DICEMBRE ED IL 4 GENNAIO
Dublino – La quarta stagione italiana nel RaboDirect PRO12 prende il via sabato 7 settembre dallo Sportsground di Galway, casa del Connacht, dove
alle 17.00 locali (18 in Italia) le Zebre guidate da Andrea Cavinato faranno il proprio esordio stagionale. Alle 19.30, al Monigo, sarà invece la
Benetton Treviso a fare il proprio debutto davanti al pubblico di casa ricevendo i gallesi degli Ospreys, nuova squadra del mediano di mischia
parmense Tito Tebaldi: il comitato organizzatore ha ufficializzato oggi date ed orari delle prime dodici giornate della stagione regolare del torneo
celtico.
Clicca qui per il calendario del RaboDirect PRO12
La settimana seguente, nel secondo turno, le Zebre inaugureranno il rinnovato Stadio XXV Aprile di Parma venerdì 13 settembre alle ore 19.30 contro
la red army irlandese del Munster, mentre l’indomani alle 18.30 locali (19.30 in Italia) la Benetton sarà di scena a Llanelli contro gli Scarlets
gallesi.
Il periodo natalizio, come è ormai tradizione del RaboDirect PRO12, porterà con sé i due derby italiani: sabato 28 dicembre alle 15.00 a Monigo la
Benetton Treviso riceverà le Zebre per poi ricambiare la visita sabato 4 gennaio, alla stessa ora, al XXV Aprile.
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: ADDIO A RENATO SARTORI
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: LAVORI AL BATTAGLINI
Redazione