RABODIRECT PRO12, PALINSESTO ITALIA 2 - VI GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2013

Roma – Dopo il doppio turno di Heineken Cup torna nel fine settimana il RaboDirect PRO12 e tornano ad accendersi le telecamere di Italia 2.

L’emittente del gruppo Mediaset propone la diretta, venerdì sera alle 19.30, della sfida del “XXV Aprile” di Parma tra le Zebre e gli Scarlets
gallesi mentre lunedì 28 ottobre alle 13.45 spazio in differita al derby irlandese tra i campioni in carica di Leinster ed il Connacht.
Questo il riepilogo del palinsesto di Italia 2:
RaboDirect PRO12 – VI giornata – 25.10.13 – ore 19.30 – diretta Italia 2
Zebre v Scarlets
RaboDirect PRO12 – VI giornata – 28.10.13 – ore 13.45 – differita Italia 2
Leinster v Connacht


