RABODIRECT PRO12, PALINSESTO ITALIA2 - II TURNO
di Redazione
10/09/2013
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO II GIORNATA – ITALIA2
Roma – Le Zebre Rugby debuttano davanti al pubblico di casa del “XXV Aprile” di Parma venerdì sera alle 19.30 contro Munster, mentre la
Benetton Treviso fa visita sabato (18.30 locali, 19.30 in Italia) agli Scarlets gallesi nella seconda giornata del RaboDirect PRO12: entrambe le
formazioni italiane, dopo le battute d’arresto del turno inaugurale, inseguono il primo centro di stagione.
La sfida di Parma sarà trasmessa in diretta sul canale digitale terrestre di Mediaset, Italia2, a partire dalle ore 19.22 di venerdì: telecronaca di
Daniele Piervincenzi, commento tecnico di Tommaso Visentin. Differita alle ore 13.40 di lunedì 16, sempre su Italia 2, per Scarlets v Benetton
Treviso affidata alla coppia Federico Meda/Pietro Scanziani.
Questo il palinsesto in sintesi:
RaboDirect PRO12 – II giornata – 13.09.13 – ore 19.30 – diretta Italia2
Zebre Rugby v Munster
RaboDirect PRO12 – II giornata – 16.09.13 – ore 13.40 – differita Italia2
Scarlets v Benetton Treviso
