RABODIRECT PRO12, PALINSESTO IV GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

25/09/2013

RABODIRECT PRO12, PALINSESTO IV GIORNATA
Roma – Dopo aver colto all’Arms Park di Cardiff il primo successo della propria storia celtica, le Zebre tornano nel fine settimana davanti al
pubblico del “XXV Aprile” di Parma sfidando la capolista Glasgow Warriors nella quarta giornata del RaboDirect PRO12: la partita tra i bianconeri
di capitan Bortolami ed i guerrieri scozzesi, in calendario venerdì alle 19.30, sarà trasmessa in diretta a partire dalle 19.20 da Italia 2, con
telecronaca di Daniele Piervincenzi e commento tecnico di Tommaso Visentin.
Lunedì alle 13.40, sempre sul canale digitale terrestre del gruppo Mediaset, Federico Meda e Walter Pozzebon commenteranno invece la differita di
Ulster v Benetton Treviso, in programma venerdì sera a Belfast alle 19.05 locali (20.05 in Italia).


