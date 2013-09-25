Home Senza categoria RABODIRECT PRO12, PALINSESTO IV GIORNATA

RABODIRECT PRO12, PALINSESTO IV GIORNATA

di Redazione 25/09/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

RABODIRECT PRO12, PALINSESTO IV GIORNATA

Roma – Dopo aver colto all’Arms Park di Cardiff il primo successo della propria storia celtica, le Zebre tornano nel fine settimana davanti al

pubblico del “XXV Aprile” di Parma sfidando la capolista Glasgow Warriors nella quarta giornata del RaboDirect PRO12: la partita tra i bianconeri

di capitan Bortolami ed i guerrieri scozzesi, in calendario venerdì alle 19.30, sarà trasmessa in diretta a partire dalle 19.20 da Italia 2, con

telecronaca di Daniele Piervincenzi e commento tecnico di Tommaso Visentin.

Lunedì alle 13.40, sempre sul canale digitale terrestre del gruppo Mediaset, Federico Meda e Walter Pozzebon commenteranno invece la differita di

Ulster v Benetton Treviso, in programma venerdì sera a Belfast alle 19.05 locali (20.05 in Italia).







Condividi Facebook Twitter Whatsapp