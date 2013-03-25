[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XIX GIORNATA
di Redazione
25/03/2013
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XIX GIORNATA
Roma – SportItalia ha ufficializzato il proprio palinsesto per la diciannovesima giornata del RaboDirect PRO12 in programma nel fine settimana del
29-30 marzo:
RaboDirect PRO12 – XIX giornata – 29.03.13 – ore 19.00 – diretta SportItalia 2
Zebre Rugby v Edinburgo
RaboDirect PRO12 – XIX giornata – 30.03.13 – ore 20.00 – diretta SportItalia 2
Benetton Treviso v Connacht
