[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XV TURNO
di Redazione
12/02/2013
Roma – SportItalia ha ufficializzato il palinsesto per il quindicesimo turno del RaboDirect PRO12, in calendario nel week-end del 15-17 febbraio:
diretta alle 20.05 di venerdì 15, su SportItalia 2 dal Ravenhill di Belfast, per la sfida tra l’Ulster capolista e le Zebre Rugby, ancora ferme in
ultima posizione.
RaboDirect PRO12 – XV giornata – 15.02.13 – diretta SportItalia 2 – ore 20.05
Ulster v Zebre Rugby
Redazione