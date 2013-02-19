Loading...

[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XVI TURNO

Redazione Avatar

di Redazione

19/02/2013

RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XVI TURNO
Roma – SportItalia ha ufficializzato il palinsesto per la sedicesima giornata del RaboDirect PRO12 di domenica 24 febbraio:
RaboDirect Pro12 – XVI giornata – 24.02.13 – ore 15.00 – diretta SportItalia 1
Benetton Treviso v Munster
RaboDirect Pro12 – XVI giornata – 24.02.13 – ore 17.00 – differita SportItalia 2
Zebre Rugby v Dragons

Redazione

Redazione

