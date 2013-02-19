[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XVI TURNO
di Redazione
19/02/2013
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XVI TURNO
Roma – SportItalia ha ufficializzato il palinsesto per la sedicesima giornata del RaboDirect PRO12 di domenica 24 febbraio:
RaboDirect Pro12 – XVI giornata – 24.02.13 – ore 15.00 – diretta SportItalia 1
Benetton Treviso v Munster
RaboDirect Pro12 – XVI giornata – 24.02.13 – ore 17.00 – differita SportItalia 2
Zebre Rugby v Dragons
Roma – SportItalia ha ufficializzato il palinsesto per la sedicesima giornata del RaboDirect PRO12 di domenica 24 febbraio:
RaboDirect Pro12 – XVI giornata – 24.02.13 – ore 15.00 – diretta SportItalia 1
Benetton Treviso v Munster
RaboDirect Pro12 – XVI giornata – 24.02.13 – ore 17.00 – differita SportItalia 2
Zebre Rugby v Dragons
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] HOWLEY, CT DEL GALLES: "CONTRO L'ITALIA CON LO STESSO SPIRITO DI PARIGI"
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XVI TURNO
Redazione