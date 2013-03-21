[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XVIII GIORNATA

Loading...

21/03/2013

21/03/2013

RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XVIII GIORNATA
Roma – Questo il palinsesto di SportItalia per la diciottesima giornata del RaboDirect PRO12 in programma tra venerdì 22 e sabato 23 marzo:
Venerdì 22 marzo, ore 19.00 – diretta SportItalia 1
RaboDirect PRO12, XVIII giornata
Zebre Rugbuy v Scarlets
Sabato 23 marzo, ore 19.30 – diretta SportItalia 2
RaboDirect PRO12, XVIII giornata
Benetton Treviso v Cardiff Blues


