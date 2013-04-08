[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XX GIORNATA
di Redazione
08/04/2013
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XX GIORNATA
Roma – Questo il palinsesto di SportItalia per la ventesima giornata del RaboDirect PRO12 in programma nel fine settimana:
Rabodirect PRO12, XX giornata – 13 aprile – ore 19.30 – diretta SportItalia 2
Ospreys v Benetton Treviso
Redazione