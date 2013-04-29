Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XXII GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XXII GIORNATA
Roma – La ventiduesima giornata chiude la stagione regolare del RaboDirect PRO12 e SportItalia 2 propone, nella serata di venerdì 3 maggio,
entrambi i match che vedono impegnate le due franchigie italiane.
Alle 19.45 diretta dal “XXV Aprile” di Parma per la sfida tra le Zebre, all’ultima possibilità di centrare la prima vittoria ufficiale
dell’anno, e gli irlandesi del Munster, reduci dall’eliminazione in semifinale in Heineken Cup; alle 21.45, sempre su SportItalia 2, differita dal
Parc y Scarlets di Llanelli dove la Benetton Treviso fa visita agli Scarlets gallesi, quarti ed obbligati a fare risultato per garantirsi l’accesso
ai play-off evitando il recupero degli Ospreys campioni uscenti.
Questo il palinsesto in dettaglio:
RaboDirect PRO12 – XXII giornata – 03.05.13 – ore 19.45 – diretta SportItalia 2
Zebre v Munster
RaboDirect PRO12 – XXII giornata – 03.05.13 – ore 21.45 – differita SportItalia 2
Scarlets v Benetton Treviso


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, OLTRE 5000 VOTI PER L'MVP DEL MASSIMO CAMPIONATO

Articolo Successivo

PROGRAMMA STAMPA 29 APRILE-5 MAGGIO 2013

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019